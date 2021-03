MisterBonny: il nuovo e-commerce dedicato al mondo della tecnologia

Il mondo della tecnologia è uno dei più amati in assoluto. Merito delle tante novità che ci vengono proposte e che comprendono diversi settori. Nel corso degli ultimi anni la passione verso i prodotti tecnologici di ultima generazione si è tramutata in una crescita esponenziale delle ricerche sul web. Ed in questo scenario nasce MisterBonny, l’e-commerce di elettronica di consumo italiano che vanta più di 15mila prodotti disponibili e 300 brand.

MisterBonny è un e-commerce innovativo che offre prodotti per l’informatica, audio e Hi-Fi, telefonia, fotocamere, videocamere, videogiochi, piccoli elettrodomestici, domotica, ma anche device per la smart mobility, il tempo libero e strumenti musicali. Insomma, tutto ciò che riguarda i prodotti tecnologici di maggior successo che rispondono alle varie esigenze degli utenti.

MisterBonny si distingue innanzitutto per la qualità dei prodotti offerti e per un carattere innovativo anche del logo. Non a caso si è scelto di rappresentare l’anima di questo nuovo e-commerce attraverso una M ed una B stilizzate in modo da dar vita ad una borsa degli acquisti. La M sta per mister mentre B è la lettera che caratterizza la famiglia Bonati, da cui tutto è partito.

La famiglia Bonati, appunto, abituata a sfide di questo genere. Soprattutto se pensiamo alla storia di Massimo Bonati, un uomo che da sempre vive nel campo dell’elettronica di consumo. Il suo impegno in questo ambito risale addirittura agli albori degli anni ’90, quando gli smartphone non erano ancora nati. Nel 1994 Massimo Bonati fonda Elettra Srl che nel 2009 è diventata Bomax Sor, uno dei punti di riferimento in Italia per gli addetti del settore delle telecomunicazioni.

Bomax, infatti, è un’azienda in espansione al punto che il Sole 24 Ore l’ha inserita nelle 450 aziende con maggiore espansione economica sul territorio nazionale nel triennio 2016 – 2019.

MisterBonny

Come detto in precedenza il nuovo e-commerce MisterBonny vanta oltre 300 brand e circa 15.000 prodotti hi-tech. Ma il catalogo è in continua espansione e pronto ad offrire ai propri utenti i migliori prodotti in circolazione. Il sito è molto rapido ed intuitivo ed offre una esperienza di navigazione completa. Attraverso pochi click è possibile comparare e filtrare i prodotti a seconda delle proprie preferenze ed esigenze.

L’obiettivo è quello di ampliare la propria offerta e nel prossimi mesi ci sarà l’introduzione dei grandi elettrodomestici. Inoltre ogni utente riceverà un supporto nella fase di scelta del prodotte attraverso il commesso digitale in chat box. Con un widget dedicato, infatti, MisterBonny aiuterà i propri utenti a scegliere in base alle misure ed ai requisiti necessari.

In più si offrirà ai propri clienti i servizi di consegna al piano e di installazione necessari per determinate categorie di prodotti.

