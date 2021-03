Vaccini anche in stazione, si parte dalla Capitale. Privilegiati gli spazi aperti

Si partirà l’8 di marzo. FS è disposta a mettere a disposizione altre stazioni italiane. Per l’occasione verrà presentato il ‘treno sanitario’ per trasportare malati Covid

Sarà Roma Termini la prima stazione in Italia a diventare, in epoca Covid, un hub per le vaccinazioni. L’annuncio è arrivato dall’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato e, quasi in contemporanea, dall’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti: si partirà l’8 di marzo e, vista la portata dell’evento, dovrebbe essere invitato anche il premier Mario Draghi. Dopo Termini FS è disposta a mettere a disposizione anche altre stazioni italiane per l’emergenza sanitaria e sarebbero arrivate già alcune richieste, ma per ora nessun altro progetto sarebbe imminente.

Dalla seconda settimana di marzo, intanto, la stazione centrale di Roma “sarà il primo grande hub ferroviario a fare una cosa del genere – rivendica Battisti, ospite di un convegno sulla ripartenza del Lazio -. In quell’occasione presenteremo anche il ‘treno sanitario’ che abbiamo messo a disposizione della Protezione Civile e della Croce Rossa per trasportare malati Covid o gravi”. Si tratta di un convoglio, già approntato, che sarà interamente dedicato alle esigenze sanitarie e i cui tragitti cambieranno in base alle necessità. L’arruolamento di Termini nella battaglia al virus, rientra perfettamente nel nuovo piano nazionale vaccini che punta ad utilizzare anche di caserme e palazzetti, oltre ad un esercito di 300mila volontari per la logistica.

Il punto vaccini, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere allestito all’esterno dello scalo ferroviario e precisamente a piazza dei Cinquecento. Una soluzione, quella di preferire luoghi all’aperto, che potrebbe replicarsi anche nei futuri nuovi hub vaccinali. Nel Lazio, l’assessore D’Amato, nel primo giorno delle vaccinazioni per il personale scolastico, parla anche dell’imminente apertura della ‘Nuvola’ dell’Eur per le operazioni di immunizzazione. Gli altri spazi individuati a tal fine sono l’aeroporto di Fiumicino, e l’Auditorium Parco della Musica.

