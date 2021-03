Auto della polizia insegue rapinatori e travolge un’auto. Muore ragazza di 14 anni

L’inseguimento ad alta velocità per alcuni chilometri e poi lo schianto, fortissimo, contro un’auto su cui viaggiava una famiglia. Ô finita in tragedia ieri mattina la ‘caccia’ a due rapinatori in fuga. Sheena Lossetto, una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata travolta alla periferia di Roma da una pattuglia della polizia stradale che stava inseguendo una macchina con a bordo i rapinatori in fuga. L’incidente è avvenuto a via di Salone, alla periferia est della Capitale. Le condizioni di Sheena sono apparse fin da subito disperate. Soccorsi anche i suoi genitori e il fratello che erano in macchina con lei. Sono stati trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso. Ed è stato avviato un fascicolo di indagine in Procura sull’incidente. Il pm di turno ha proceduto all’apertura del procedimento disponendo una serie di accertamenti per ricostruire la dinamica. Sul posto per i rilievi dello scontro sono intervenuti i carabinieri. A quanto ricostruito, su via di Salone in prossimità di una curva la pattuglia della stradale ha perso il controllo e si è scontrata frontalmente con la macchina su cui viaggiava la famiglia. Al volante c’era il padre della ragazza che non ha potuto evitare l’impatto, fortissimo, con l’auto della stradale. Nello scontro le due macchine si sono praticamente accartocciate e sono rimasti feriti anche due poliziotti. L’inseguimento era scattato qualche chilometro prima quando sull’A24 una pattuglia della stradale ha intercettato un’auto sospetta. Era stata, infatti, segnalata al 112 un furto messo a segno stamattina alla titolare di una tabaccheria di Tivoli. I responsabili avrebbero infranto i vetri della sua auto e rubato due scatoloni di sigarette del valore di quattromila euro e la borsetta. Poi i due uomini poi scappati in macchina. Così quando la stradale ha intercettato la vettura è iniziata la corsa per bloccarla. L’auto in fuga avrebbe prima forzato un posto di blocco della polizia stradale a Ponte di Nona. Non solo: il rapinatore al volante ha tentato anche di investire gli agenti, ed è poi uscita allo svincolo di via di Salone. Poco dopo c’è stato l’impatto con la macchina su cui viaggiava la ragazza e al sua famiglia. L’auto dei rapinatori è stata poi trovata abbandonata sull’A24. Sono in corso ricerche ad ampio raggio per rintracciarli. Del caso si occupa la polizia. Sotto la lente anche il vicino campo nomadi di via di Salone. Sul veicolo sono in corso accertamenti. Effettuati i rilievi da parte della polizia scientifica per isolare eventuali impronte

