Marta Branca (Asl Roma 3) è il nuovo Segretario Generale di Hospeem

Marta Branca, Direttore Generale della Asl Roma 3, Azienda associata alla Fiaso (Federazione Italiana delle Aziende sanitarie e Ospedaliere) è il nuovo Segretario Generale di Hospeem (European Hospital and Healthcare Employers’ Association), l’associazione europea fondata nel 2005 che rappresenta i datori di lavoro in ambito sanitario e ospedaliero sui temi del personale e delle relazioni sindacali. Dal luglio 2006 Hospeem è stata ufficialmente riconosciuta dalla Commissione europea come partner del dialogo sociale del settore ospedaliero insieme alla Federazione Europea dei Sindacati dei Servizi Pubblici (Epsu).L’elezione è avvenuta nel corso della General Assembly di Hospeem. Branca dal 2018 a oggi è stata Vice-segretario dell’Associazione.

“È un piacere e un onore essere stata eletta Segretario Generale di Hospeem. Come rappresentante di Aran, socio fondatore di Hospeem, credo fortemente nel ruolo del dialogo sociale nel settore sanitario sia a livello nazionale sia a livello europeo. In questo momento di emergenza sanitaria mondiale è importante che i datori di lavoro in sanità facciano sentire la loro voce, anche in vista della nascita di una unione sanitaria europea”.

