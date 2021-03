Il Pd? E’ nel frullatore

Sorpresa, non c’è più il vecchio, solido partito della sinistra democratica, evocare il rigore e lo stile del vecchio PCI suona come una bestemmia. Troppe stagioni sono passate, troppe volte il partito ha cambiato pelle, simbolo, nome, leader, strategie. Oggi è una cosa confusa, informe, che di sinistra ha molto, troppo poco. Un partito socialdemocratico? Nemmeno, siamo più vicini all’ala più pragmatica dell’ultima Dc, che trova le sue espressioni più pregnanti nelle figure di Franceschini e Letta. Erano dei grigi collaboratori dei vecchi leader democristiani, più vicini al prudente Arnaldo Forlani che ad altri. E oggi, pur distanti, hanno probabilmente in mano le sorti di quel che resta del Pd.

I comunisti, quelli seri, quelli veri, sono usciti a sinistra e forse sperano in un ricongiungimento, altri Renziani o pararenziani, stanno alla larga, navigano in acque incerte. Il gruppone non ha personalità, lo si vede nelle comparsate televisive nelle quali gli esponenti (quasi tutti al femminile) intervistati, non vanno al di là di frasi fatte e di slogan. Chi si muove per conquistare o mantenere il potere è oggi smarrito, la assenza di una leadership si avverte. Inutile fare nomi, se si è arrivati a ripresentare la Finocchiaro, buon personaggio, di spicco, ma con scarso appeal, vuol dire che non è rimasto granchè. E allora meglio aggrapparsi alla giacchetta di Enrico Letta, nipote del Gianni scudiero di Berlusconi, almeno offre garanzie, ha fatto perfino in premier, ha conoscenze internazionali, sa come muoversi e si è opportunamente tenuto fuori dalla mischia. Impensabile un rientro in partita di Renz, ne ha combinate troppe. E Franceschini, chissà perchè, ha un largo seguito ma gli manca lo scatto giusto per conquistare la poltrona più alta.

Messo alla berlina dalle “Sardine”, svillaneggiato pubblicamente dall’ex portavoce di Palazzo Chigi, Casalino, umiliato nei sondaggi dal FdI della Meloni, che lo affianca con un 16 per cento che suona per il Pd come una campana a morte, il partito arroccato nella sede – anonima, altro che il Bottegone – del Nazareno, cerca di ricompattarsi, di darsi una linea. L’assemblea di domenica sarà decisiva? Chissà, in questo momento può accadere di tutto, ma tanto a governare sono altri, non c’è nemmeno questa responsabilità. Il paese è nelle mani di Draghi, non del Pd.

E Zingaretti? Non si capisce che intenzioni abbia, che ruolo voglia giocare nella crisi della sua creatura. Lui che è un vero Pci, che viene dalla scuola del partito, che ha fatto la gavetta nella Fgci, appare smarrito. O è tutto un bluff e non ce ne accorgiamo? O c’è una strategia segreta nelle sue mosse? Vuole far fuori gli avversari e riprendersi tutto? Che cosa gli ha consigliato di fare il suo maestro, il suo mentore Goffredo Bettini, che oggi si fa intervistare a destra e a manca dopo aver fatto per mesi il burattinaio dietro le quinte? Perché lo ha fatto dimettere? C’è qualche motivo che tutti noi non conosciamo? Ha sbagliato mossa? Anche i grandi strateghi a volte scivolano su una buccia di banana. Rispetto ad altri leader, e questo va detto, Nicola Zingaretti ha ancora un fortino sicuro nel quale nascondersi per leccarsi le ferite e ripartire. La Regione Lazio, un centro di potere enorme che lui controlla ancora grazie anche al controllo ferreo che il suo colonnello Alessio D’Amato esercita sulla sanità. Ma l’onda lunga della crisi del Pd, del M5S e in generale di una vecchia politica che non regge più il passo con i tempi potrebbe raggiungerlo anche lì.

Ti potrebbero interessare anche: