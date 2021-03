EDITORIALE/ Per non dimenticare

Questo spazio è dedicato di solito agli argomenti importanti, alle analisi politiche, alle denunce, alle polemiche. Questa volta è riservato al ricordo di un uomo. Luigi Amadio. Un illuminato, un innovatore. Un uomo importante per quello che ha fatto nel mondo della sanità e della ricerca scientifica, per quello che è stato per Roma, per decine di migliaia di romani e per le loro famiglie che grazie a lui hanno avuto sostegno, cura, assistenza. Gli “amici” del S.Lucia, la sua creatura, sono ovunque nella capitale,grati, fedeli, riconoscenti. Perché parlare di Luigi Amadio significa parlare di Fondazione S.Lucia, di un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico noto e apprezzato nell’universo scientifico mondiale, un punto di riferimento per le neuroscienze e la neuroriabilitazione. Ma significa anche affrontare i difficili temi della politica sanitaria nel Lazio e di quella nazionale, di strategie, di errori, di promesse mancate, di rincorse e di una incrollabile determinazione ad andare avanti in un mondo che sembra non capire come sia importante venire a capo. di patologie importanti e devastanti. Ictus,Parkinson, Sclerosi multipla, il blocco di malattie neurodegenerative per le quali ancora non ci sono risposte apprezzabili.

A quattro anni dalla sua scomparsa, in una tragica domenica di marzo, il suo insegnamento e il suo messaggio rimangono.La famiglia, i collaboratori più stretti hanno raccolto il testimone di Luigi Amadio e hanno continuato a battersi, a lavorare, a crescere. L’Istituto c’è, con tutta la sua autorevolezza, con il suo carico di scienza, di ricerca, di umanità destinate alle cure . Nonostante le difficoltà storiche, i difficili rapporti con la politica, i contenziosi e oggi questa emergenza pandemica che toglie il fiato, l’Istituto di via Ardeatina continua ad essere un punto di riferimento prezioso per la città, per la Regione. In momenti difficili l’importante è resistere, restare in vita. Ma c’è probabilmente la necessità di fare uno scatto,per non disperdere quanto costruito fin qui. E’ la lezione di vita più importante lasciata da Luigi Amadio. Non smettere di sognare, di cercare nuovi obiettivi e nuovi strumenti perché la ricerca scientifica, l’assistenza e la cura diano risposte positive e determinanti. La pandemia da Covid e i suoi strascichi su chi ne è stato colpito – in larga parte neurologici – è un esempio di come la mission del S.Lucia non si esaurisca ma anzi si aggiorni e si rinnovi. Torno al titolo di questo intervento. Noi non dimenticheremo. Stiamo lavorando a un libro su Luigi Amadio che sarà presto disponibile per chi vorrà ricordare con noi un uomo buono e giusto

Giovanni Tagliapietra

