Vaccini, chiarezza subito o crolla tutto

Qualcuno faccia qualcosa subito o rischia di crollare tutto. Ci mancava lo scivolone del vaccino Astrazeneca a complicarci la vita. Le notizie si sono rincorse per 48 ore e a nulla è valso il tentativo di arginare questa valanga mediatica. Si sono scatenate le televisioni cavalcando l’onda della preoccupazione e quando poi segnali preoccupanti sono venuti anche da oltre confine le autorità italiane si sono decise a intervenire. Con la solita prudenza – spesso equivoca – di casa nostra. Sospensione prudenziale e temporanea del vaccino incriminato, giusto per vederci chiaro. Gli europartners vanno per le spicce, c’è un problema? Interventi a gamba tesa. Hai un bel dire che nella giornata della somministrazione di alcuni milioni di quel vaccino non si sono evidenziati incidenti di rilievo. In Italia in quarantotto ore dei vaccinati sono morti. E’ legittimo spaventarsi? Gruppi consistenti di soggetti in lista per farsi somministrare la dose si sono eclissati in extremis. Vigili urbani, infermieri. Il rischio che dilaghi il panico è forte. Si continua a dire che l’unica salvezza dal Covid è il vaccino, questa improvvisa svolta negativa rischia di far crollare tutto il palco.Possibile che non si possa gestire altrimenti il caso? Un po’ di prudenza e un coordinamento nelle comunicazioni. Adesso chi lo spiega all’opinione pubblica italiana? Quante defaillance ci saranno nelle liste dei vaccinandi? Abbiamo fatto la posta ai furbetti del vaccino, abbiamo lamentato la mancanza dei piani vaccinali e di una anagrafe decente. Ora scopriamo di non aver verificato fino in fondo la strada degli effetti collaterali dei vaccini, di non aver chiesto e preteso vie di fuga, contro verifiche, accertamenti. Oggi scopriamo che c’è chi dice di escludere dalla vaccinazione con Astrazeneca alcune tipologie di utenti. Ci si poteva ragionale sopra prima? I controlli utente dopo utente prima delle vaccinazioni vengono fatti in modo adeguato e approfondito? O si tende a tirar via? Ci troviamo esposti, scoperti su questo. Per l’ennesima volta, dopo aver subito enfasi e trionfalismi di ogni tipo dobbiamo correre ai ripari.

