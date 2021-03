KRASSYM e il suo turbante conquistano la TV!

Amato da aduti e bambini, il presentatore dal fascino latino-orientale conquista il pubblico con il suo celebre programma Stai Con Me… ospiti VIP, interviste e la preziosa collaborazione del giornalista Michele Cucuzza.



È ancora una volta record per KRASSYM ed il suo show “Stai Con Me”, che, con la sua nuova edizione televisiva, conquista i telespettatori. Il noto presentatore radio/televisivo Krassym (noto al pubblico per il suo particolare look) porta a casa un nuovo successo: merito delle sue interviste ai VIP e della presenza del giornalista Michele Cucuzza. Quest’ultimo, infatti, ha iniziato da qualche settimana una partecipazione straordinaria con la sua rubrica dal titolo “Ve lo dice Michele”. Un grande evento per Telelazionord che ospiterà l’opinione settimanale del conduttore di programmi come “La vita in diretta” e “Unomattina” e che aumenta il valore del programma “Stai Con Me”. Il programma “Stai Con Me” (in onda ogni martedì sera u TLN) è un format radio televisivo, ideato nel 2015 da Krassym e Valerio Schiavulli, che sin dall’inizio si è proposto di rivoluzionare i linguaggi e i contenuti della televisione classica. Si presenta come un programma di intrattenimento ma anche giornalistico con molti ospiti vip e in collaborazione con “Luce Nuova sui fatti”, condotta dal giornalista Gaetano Alaimo e Arianna Cigni e prodotta da Newtuscia Italia. Tanti gli ospiti vip che si avvicenderanno nel salotto di Krassym nelle prossime puntate televisive di “Stai Con Me”, in onda ogni martedì alle ore 21.00 su Tele Lazio Nord ch 629 dtt.

Krassym (classe 1987), laureato in scienze della comunicazione, esordì in radio nel 2005 con il famoso programma intitolato: “Il Condominio” su R.C.N. . Il programma, nato dal suo genio creativo, ha avuto un successo che neppure lui stesso si aspettava. Numerosi gli ospiti vip intervenuti nelle stagioni radiofoniche di Krassym, un’ottantina circa, come: Loretta Goggi, Gigi Proietti, Massimo Ranieri, Pippo Baudo, Lucio Dalla, Arnoldo Foà, Rita Pavone, Ivana Spagna, Renzo Arbore, Marisa Laurito, Fiorella Mannoia, toccando anche l’America con la mitica Dionne Warwick. Dal 2010, il giovane talento, forte della grande esperienza maturata nell’etere radiofonico, si è gettato a capofitto in nuove avventure artistiche televisive da Gold TV a Canale Italia. Negli anni è stato anche presentatore di molti festival musicali e cinematografici oltre ai gran galà e a manifestazioni di moda e cultura nei più grandi parchi divertimento d’Italia. Attualmente è impegnato in questa nuova avventura televisiva su TLN.

