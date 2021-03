Milleseicento anni e non li dimostra

VENEZIA TRA PASSATO E FUTURO/ Un anno di celebrazioni in laguna. La fondazione della città risale al 25 marzo del 421 e sarà ricordata con una grande festa internazionale, naturalmente non in presenza. Ma la Serenissima ricorda con orgoglio e guarda lontano, diventa “Smart” con la banda ultra larga mentre Comune e Facebook preparano i negozianti al digitale

Di Angelo Zorzi

Venezia compie gli anni e li celebra come può, ingabbiata dalle misure anti-Covid. Sono 1600, la fondazione della città viene fatta risalire al 25 marzo del 421 e verrà ricordata con una grande festa internazionale e digitale. Serve visibilità, serve richiamare l’attenzione sulla Serenissima provata da un anno di pandemia e sempre più vuota, l’anniversario aprirà un anno di eventi ufficiali e di manifestazioni. In laguna di respira aria di speranza e di rivincita, il peggio deve passare. Gli effetti del Covid richiamano gli antichi dolori della peste che portò Venezia sull’orlo del tracollo, ma adesso come allora i veneziani si danno fa fare e reagiscono. Non ci sono solo la Biennale, la Regata Storica, il Carnevale a fare da richiamo, c’è una strategia per salvare la città dalla morte per asfissia e per proiettarla verso il futuro. Quanti sanno che stiamo per assistere alla nascita di una Smart-Serenissima?

La notizia ha dell’incredibile, scendendo in laguna si entra in una città magica e antica, si respira storia, arte, cultura. Eppure Venezia va verso la diffusione della banda ultra larga, è già più avanti di tutti. E’ decisamente all’avanguardia. È ormai prossimo al completamento il progetto Open Fiber per la diffusione della banda ultralarga, attraverso il quale sono state già cablate oltre 110mila unità immobiliari – sul totale di 120mila previste – fra centro storico e terraferma. La scorsa primavera, il Comune di Venezia ha siglato il rinnovo della convenzione con Open Fiber, prorogando i termini dell’accordo in collaborazione con Tim e Venis sino al 30 aprile 2022, per la completa realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica. Dal 2016, la tecnologia FTTH (Fiber To The Home) mette a disposizione dei residenti le più innovative applicazioni per Smart City, tra cui la raccolta ed analisi dei flussi dati riguardanti il turismo, il traffico dei mezzi pubblici su strade e canali, nonché la gestione dei parcheggi e le informazioni meteorologiche. Convogliate nel moderno centro operativo della Smart Control Room, le sequenze rilevate da telecamere e sensori dislocati in città vengono esaminate da un gruppo di esperti per mezzo di sistemi di elaborazione adattivi, ossia basati sull’intelligenza artificiale. In tal modo, è possibile progettare nuove funzionalità e servizi ottimizzati in base alle esigenze dei cittadini, attuando una gestione intelligente della raccolta dei rifiuti, dell’illuminazione, della sicurezza e della mobilità urbana, nonché del transito di imbarcazioni lungo i canali. Il progetto è stato finanziato sia grazie ai fondi europei che ai fondi del Comune di Venezia. Con un investimento di circa 40 milioni di euro, la prestigiosa ed antica città sulla laguna è stata dotata della rete “a prova di futuro”, realizzata interamente in fibra ottica, con la posa di 2000 km di cavi sul territorio – inclusi alcuni tratti sottomarini. Un traguardo notevole, soprattutto riguardo la peculiare topografia della Serenissima, poiché interamente effettuato con il minimo impatto ambientale possibile. Ossia, sfruttando tracciati preesistenti e servendosi delle tecniche più all’avanguardia per effettuare i nuovi scavi indispensabili, pari ad un totale di 28,8 km nel centro storico. Venezia non soltanto è la prima città italiana ad aver realizzato una sala di controllo con soluzioni IoT e realtà aumentata, ma tale struttura – situata sull’Isola di Tronchetto – rappresenta al contempo la più avanzata centrale operativa europea.

Dal maxi progetto ad una operazione certamente meno complicata ma di forte impatto, il progetto. Made OnLife – InVenice. Comune di Venezia e Facebook Italia collaboreranno per guidare le piccole realtà commerciali e produttive alla sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione, e promuovere e sostenere concretamente la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. L’iniziativa si articolerà in tre percorsi: videolezioni on demand accessibili a tutti gli attori economici del territorio selezionati per approfondire strumenti e tecniche di comunicazione digitale; webinar interattivi, di livello base e una di livello intermedio per chi ha già familiarità con gli strumenti della rete; selezione di tre aziende per lo sviluppo di case study più approfonditi con il coinvolgimento di giovani studenti.

“Tradizione e innovazione hanno sempre avuto a Venezia un ruolo fondamentale e, grazie a questo progetto, la città si dimostra essere, ancora una volta, luogo di sperimentazione e progresso”, commenta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.” Niente male per una città che viene data per spacciata ad ogni marea eccezionale. Oltre al Mose, in laguna c’è di più.

Ti potrebbero interessare anche: