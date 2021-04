CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SE ENTRO 24 ORE NON ARRIVANO VACCINI, COSTRETTI A SOSPENDERE’

“Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni. Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini!” .Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

