E’ morto il principe Filippo. Aveva 99 anni

L’annuncio ufficiale dall’account della Famiglia Reale

Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, è morto oggi all’età di 99 anni al castello di Windsor, dov’era nata sua madre Alice di Battenberg e dove aveva raggiunto la moglie in questo nuovo annus horribilis del Covid. ni. L’annuncio è arrivato dall’account della famiglia reale britannica. Era stato messo di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione – non legata al Covid – cui si erano aggiunti problemi al cuore.In una nota diffusa da Buckingham la sovrana esprime “profonda tristezza” per la perdita “dell’amato marito”. Inossidabile punto di riferimento della corte britannica per decenni, il duca di Edimburgo aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio con la quasi 95enne Elisabetta II. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno. Filippo è stato fondamentale per Elisabetta, che senza di lui non avrebbe retto così a lungo e così bene il peso della corona. Era l’unica persona che poteva trattarla come un essere umano, mandandola al diavolo quando lo meritava e consigliandola quando ne aveva bisogno. Nel novembre del 2017 avevano festeggiato i 70 anni di matrimonio: anni con alti e bassi, come per tutte le coppie, ma essenzialmente felici. Figlio del principe Andrea di Grecia e di Alice di Battenberg, Filippo era nato nell’isola di Corfù il 10 giugno del 1921. Nelle sue vene scorreva sangue inglese misto a sangue russo, prussiano e danese a causa dei complessi incroci dinastici dell’epoca. In Grecia Filippo rimase per soli 18 mesi, fino a quando un colpo di stato e l’abdicazione dello zio, re Costantino I, non costrinsero la sua famiglia, il 3 dicembre 1922, a fuggire.

Il giorno che re Giorgio VI andò a visitare il college navale di Dartmouth con la moglie Elizabeth e le figlie Elisabetta e Margaret, Filippo fu scelto per scortare e intrattenere le principesse. Elisabetta aveva 13 anni, lui 18. Lei se ne innamorò subito e per sempre. Cominciarono a scriversi e continuarono quando Filippo partì per la guerra, per combattere con la flotta del Mediterraneo a capo Matapan, dove contribuì ad affondare le navi italiane. Si sposarono il 20 novembre del 1947, e nella Londra ancora devastata dalle bombe, la cerimonia apparve a tutti come un segno di speranza: la vita ricominciava.

Per tutta la vita la Regina e il Duca di Edimburgo non si sono mai baciati o toccati in pubblico, per salvaguardare la dignità del loro ruolo. Dopo il matrimonio, Filippo dichiarò che la sua vita aveva da quel momento un solo scopo: non deludere mai sua moglie. La riconoscenza che ha sempre provato per lei non ammetteva cedimenti, e così è stato. Filippo aveva un temperamento irascibile, che sfogava senza perifrasi contro i giornali. Le cose che leggeva erano così diverse da quello che in realtà accadeva nella sua famiglia che fra lui e la stampa si è scavato fin da subito un solco incolmabile. Negli anni Filippo ha fatto i tutto quello che ci si aspettava da lui nel suo difficile ruolo, sempre tre passi dietro alla Regina. E’ stato anche un buon pittore, un campione di vela, di polo e di gare sulle carrozze a cavalli, la sua passione. Ha pilotato 59 tipi diversi di aerei e trasvolato il Pacifico. E’ stato il più vecchio membro della famiglia reale britannica della storia, ma ha rinnovato più di tutti l’istituzione. Nel maggio 2018, a 96 anni, aveva annunciato il suo ritiro dalla vita pubblica. Filippo ha voluto vivere a lungo, per rispettare l’impegno a non deludere mai la Regina. Si era ritirato in un piccolo cottage di Sandringham, dove la moglie andava a trovarlo quando poteva, poi la decisione di trasferirsi con lei a Windsor.

