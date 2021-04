M5S come Pd: il capogruppo assunto alla Regione Lazio come consulente



Giuliano Pacetti, capogruppo al Comune di Roma, assunto part time nello staff dell’assessore regionale Corrado.

Parenti, fidanzati e amici, tutti assunti. Se alla Regione Lazio la Concorsopoli fa tremare il presidente Zingaretti, al Comune di Roma non si è ancora spenta la polemica sull’assunzione (poi ritirata) della compagna dell’assessore Lemmetti, che arriva una nuova tegola su Virginia Raggi: il capogruppo in Campidoglio del Movimento Cinque Stelle, Giuliano Pacetti, da oggi entra nello staff dell’assessore regionale Valentina Corrado, sempre M5S.

Un contratto part-time da 18 euro a settimana per un importo lordo di 1.844 euro al mese, per tre giorni a settimana, durante i quali il grillino Pacetti, assisterà l’assessore regionale Valentina Corrado, delegata da Zingaretti al rilancio del settore turistico e degli enti locali. Proprio la Corrado, laureanda in Giurisprudenza, un passato nella gestione clienti e magazzino di una Srl che commerciava frutta e verdura, cooptata da Nicola Zingaretti come assessore insieme a Roberta Lombardi per sancire l’accordo Pd-M5S alla Regione Lazio che ha concluso tre anni di appoggio esterno mal mascherato.

Dunque, secondo l’atto amministrativo della Regione Lazio, firmato il 6 aprile dal Direttore regionale Alessandro Bacci, a dare una mano alla Corrado sino alla fine della legislatura regionale (e quindi ben oltre la scadenza del suo mandato di consigliere comunale a Roma), arriva Giuliano Pacetti che, oltre ad essere capogruppo M5S è anche Consigliere delegato dell’Area Metropolitana di Roma.

Pacetti spiega così la sua scelta: “Sono stato contattato dall’assessore Valentina Corrado che mi ha proposto un incarico fiduciario a tempo determinato part-time. Da tempo con Valentina, persona che stimo ed apprezzo, collaboriamo per i temi che riguardano Roma. Sono felice di poter collaborare con lei sugli Enti Locali avendo io stesso tale delega in Città Metropolitana di Roma”. E chiude così la vicenda che mette di nuovo in imbarazzo il Comune di Roma e il sindaco Virginia Raggi.

Ma Sul contratto di Pacetti alla Regione, interviene la consigliera della Lega, Laura Cartaginese: “In poco tempo, i 5 Stelle sono passati dallo slogan ‘uno vale uno al ben più pratico ‘un incarico non si nega a nessuno’. L’ultimo esempio è l’incredibile storia del posto ottenuto dal capogruppo 5 Stelle in Campidoglio, nonché consigliere metropolitano, che ha pensato bene di farsi assumere in Regione Lazio, all’Assessorato al Turismo. Questo la dice lunga sul reale impegno dei 5 Stelle nel consiglio comunale di Roma. Ci sarebbe da ridere rispetto a un simile scivolone se invece non fossimo di fronte a una plateale offesa ai cittadini di Roma, in particolare agli elettori dei 5 Stelle che in buona fede pensavano di aver favorito un rinnovamento politico e invece hanno involontariamente portato nelle istituzione degli sprovveduti affamati di incarichi”.

(fonte Affarti Italiani)

