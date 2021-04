Ruby ter: legittimo impedimento di Berlusconi, rinviato il processo a Siena



Slitta al 15 aprile udienza che dovrebbe portare a sentenza. Pm Siena: accertare le condizioni del Cavaliere

Nuovo rinvio, al 15 aprile, per il processo Ruby ter a Siena che vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari insieme a Danilo Mariani, pianista di Arcore. Il tribunale ha accolto la richiesta di legittimo impedimento avanzata dai difensori del leader di Fi, Federico Cecconi e Enrico De Martino, in considerazione del suo ricovero per accertamenti.Slitta così per la quinta volta l’udienza che dovrebbe portare a sentenza. Il pm Valentina Magnini si era opposta al rinvio.

Il tribunale di Siena non ha accolto le richieste del pm che si era opposto alla richiesta di rinvio chiedendo inoltre accertamenti medici per capire se i tempi dell’impedimento di Berlusconi di partecipare all’udienza. Respinta dal collegio anche la richiesta della difesa di Mariani di stralciare la posizione del pianista. Tra una settimana, il tempo concesso dal tribunale al leader di Forza Italia per essere presente in aula, si saprà se si andrà a sentenza oppure no. Al processo Ruby ter a Siena, ripreso mattinata oggi, il pm si è opposto alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dalla difesa di Silvio Berlusconi perchè ricoverato. Il pm ha anche chiesto al collegio di disporre accertamenti medici per capire se l’impedimento abbia carattere assoluto e per quanto tempo esso si protrarrà. Sempre la pubblica accusa si è opposta alla richiesta di stralcio avanzata dalla difesa di Danilo Mariani, il pianista senese di Arcore, imputato insieme a Berlusconi. Il tribunale si è ritirato in camera di consiglio per decidere. Berlusconi a Siena è imputato di corruzione in atti giudiziari: per l’accusa avrebbe pagato Mariani per indurlo a falsa testimonianza sul caso Olgettine. Il pianista è imputato di falsa testimonianza.

