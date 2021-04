Le Acli di Latina si incontrano: “La città è famiglia”

Questa sera, alle 20,30,andrà in onda la XI Puntata di NON SONO AFFARI DI FAMIGLIA. Un nuovo appuntamento del ciclo di incontri online organizzato dalle ACLI Provinciali di Latina e trasmesso dal Canale YouTube del giornale Lazio Sociale con al centro i temi delle famiglie. Il tema è “LA CITTÀ È FAMIGLIA” e il confronto sarà sulla capacità delle nostre città di integrare, delle rete sociali attive e sulle differenze sulle varie tipologie di centri urbani. Introduce il Direttore delle ACLI Provinciali di Latina Nicola Tavoletta e le interviste saranno curate dal giornalista di Lazio Sette di Avvenire Costantino Coros. Accanto alle due psicologhe di riferimento della iniziativa, Giulia Scorziello e Federica Rosso, ci sarà come ospite Francesca Danese. Proprio su questo tema Francesca Danese si è fatta apprezzare tantissimo come Portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio in questi anni, ma già prima nel volontariato e come assessore al Comune di Roma è stato un tecnico di riferimento nella Capitale

