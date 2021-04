Colli Portuensi choc, un’enorme voragine sconvolge il traffico. GUARDA IL VIDEO

Questa mattina, attorno alle 10, a Roma all’inizio di via Colli Portuensi, un Tir di grandi dimensioni è sprofondato in un’enorme voragine che si è aperta improvvisamente all’altezza del civico 14 (di fronte a Rocco Giocattoli).

Non si segnalano feriti. Subito arrivati sul posto la Polizia di Roma Capitale e i mezzi speciali dei vigili del Fuoco per liberare il pesante mezzo.

A quanto si apprende dalle persone sul posto ci vorrà almeno una settimana di intensi lavori per far ripristinare la strada. Non si conoscono ancora i motivi del crollo che qualcuno, per ipotesi tutte da avvalorare, avrebbe ricondotto all’esplosione di una fognatura privata. Il traffico verso l’Eur da oggi è dirottato sulla Gianicolense.

