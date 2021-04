Draghi forza il gioco. Siamo pronti a un governo senza Speranza?

Possiamo augurarci un governo senza Speranza? Il gioco di parole è quasi inevitabile ma la questione è seria. Il ministro della salute è in bilico, se si vuol credere a fonti giornalistiche e a voci di corridoio accreditare. Mario Draghi ha difeso Speranza di fronte agli attacchi di Salvini ma ora starebbe pensando seriamente di avvicendarlo. Dicono che abbia offerto all’esponente di LeU un altro incarico pur di toglierselo di torno. Una decisione ponderata nel segno della discontinuità ma anche una patata bollente in più in seno al governo da liquidare in fretta. Pd e Cinque Stelle (tranne Sileri) lo difendono a spada tratta, la fetta di centrodestra al governo, Salvini soprattutto, chiedono a gran forza le dimissioni del ministro.

La pandemia non molla, la vicenda Arcuri è una ferita aperta cui si è aggiunta la brutta storia del piano pandemico che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati a Bergamo di Ranieri Guerra; e ancora la ostinazione di Speranza a stoppare qualsiasi ipotesi di riapertura a breve, la mancata collaborazione tra alcune regioni e Roma, i ritardi del piano vaccinale. Ce n’è abbastanza, serve il cambio di passo e un Esecutivo più credibile nella gestione della lotta al virus.Per questo serve il siluramento del ministro? E’ una operazione politicamente corretta e funzionale al piano messo in campo dal premier Draghi per portare il paese fuori dall’emergenza?

Ancora. Supermario vuole sfidare i suoi partner di governo per riaffermare la sua leadership, vuole “testare” la sua capacità di resistere ad una fronda interna? E’ più preoccupato delle reazioni di Salvini o di quelle di Enrico Letta? La situazione è sempre più confusa e si sta scaldando la piazza, come le dimostrazioni dei ristoratori “intossicate” da elementi estranei stanno dimostrando in questi giorni. Infine la domanda cruciale: perdere Speranza per sostituirlo con chi? Con un tecnico, con un politico? Per inseguire quale linea di condotta, quella della intransigenza o quella del dialogo?

Ti potrebbero interessare anche: