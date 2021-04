Le risposte alla piazza? Palazzo Chigi non le ha

LA POLITICA/ Se all’emergenza sanitaria si aggiungono i problemi di ordine pubblico.La rabbia è legittima, l’effetto delle misure anti-pandemia sulla vita degli italiani è devastante e grava su milioni di persone. Il governo centrale dovrebbe dare certezze e speranze, il paese è a un passo da una crisi di nervi e non sopporta più questa infinita fase di stallo. I rischi che qualcuno strumentalizzi la protesta ci sono, ma non si può blindare il paese

Di Paolo Dordit

Adesso tutti hanno paura e cercano di gettare acqua sul fuoco. Quando la gente esasperata scende in piazza, la polizia reagisce, l’agitatore di turno fa la sua parte è ovvio che la tensione vada alle stelle. E non sono i grandi sindacati, gli operai, a muoversi. Ma le categorie più colpite dalle misure anti-Covid e meno tutelate dai suoi effetti perversi. Una fascia di attività e di lavoratori a fortissimo rischio e senza paracadute. Quando chiudono botteghe, bar, ristoranti, insegne storiche del commercio e della piccola impresa c’è da tremare. Perché non basterà qualche manciata di milioni di euro a rimettere insieme un sistema connettivo che in questi mesi è andato in pezzi. Il governo centrale doveva dare certezze e speranze. Non si può dire che le abbia date. E dunque era quasi inevitabile che si arrivasse a questo punto. Che si scatenasse la piazza. E meno male che non si sono mosse le grandi folle e che la gente è troppo stanca e sfiduciata per reagire. L’Italia è divisa in due, ci sono i garantiti e i non garantiti. Questi ultimi erano in affanno già prima che il Covid avvelenasse le loro vite. Ora sono con le spalle al muro.

Lo sanno tutti, l’effetto Covid prolungato fa da detonatore ad una situazione sempre più insostenibile, non sono solo i ristoratori a spingere la protesta, c’è una parte del paese che ormai è alla canna del gas e che va ad ingrossare le fila dei nuovi poveri. Il rischio ora è che si perda il controllo della piazza e non c’è soluzione a breve all’orizzonte. Non c’è un interlocutore credibile e Supermario sta perdendo anche davanti alla folla i superpoteri che gli erano stati attribuiti solo un mese fa. I partiti tengono il profilo basso, il Viminale vigila per quel che può, il pericolo di una situazione più grave è dietro l’angolo.

Le strumentalizzazioni sono quasi fisiologiche in questo frangente e andrà sempre peggio,non c’è solo l’estrema destra ad alzare la polvere. Il malessere sociale è il terreno di caccia preferito di chi vuole portare il caos nel paese e la frammentazione dei soggetti che guidano la protesta per il momento ne limita l’efficacia. Ma la rabbia è legittima, comprensibile e deve trovare il suo sfogo. Martedì gli esercenti hanno protestato in ventuno città italiane, a Roma dove sono confluiti manifestanti da diverse parti d’Italia ci sono stati momenti di fortissima tensione con un tentativo – stoppato – di marciare su Palazzo Chigi . Si è tornati con la memoria ad immagini che si sperava di poter archiviare per sempre. La manifestazione istituzionale (assemblea straordinaria della Fipe convocata in piazza san Silvestro, cento metri dal Parlamento, ha scandito le richieste pressanti e ripetute in queste settimana attraverso i media: “Siamo qui per chiedere di poterci rialzare. Chiediamo una data per iniziare a risollevarci, i ristori promessi non sono arrivati”. Ed è difficile dare torto ai manifestanti. Secondo la Fipe 30mila imprese hanno chiuso nel 2020, altrettante potrebbero chiudere quest’anno. L’effetto sull’economia reale e sulla vita quotidiana di milioni di persone sarà pesantissimo. Ma come si diceva la capacità dell’Esecutivo, della politica, di dare risposte adeguate è minima. Non c’è l’impressione della capacità di una visione di insieme, non c’è il tentativo di avere dalla propria le grandi imprese, i poteri forti, la società civile. La politica non ha stretto un’alleanza con il paese e non ha chiesto aiuto. Siamo in una fase di stallo pericolosa. Si può blindare il paese ancora a lungo? Il Viminale è pronto a gestire emergenze di ordine pubblico che si possono sommare a quelle sanitarie?

