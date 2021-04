A Grado “l’isola” accogliente



Dove si respira benessere e ci si immerge nella natura



Suggestivo borgo di pescatori dalla storia millenaria, sviluppatosi in epoca romana come porto di Aquileia e trasformatosi negli anni in una vivace ed elegante cittadina turistica, Grado è oggi conosciuta come l’Isola del Sole ed è la perla delle località marine del Friuli Venezia Giulia.

Con la sua prestigiosa tradizione di ospitalità come centro salutare e di benessere, dichiarata dagli Asburgo spiaggia imperiale fin dal 1892 e stazione termale riconosciuta a livello internazionale grazie soprattutto alla talassoterapia, Grado mette a disposizione dei suoi ospiti il più ampio ventaglio di attività ed esperienze, da vivere in totale sicurezza in virtù degli ampi spazi aperti che la contraddistinguono: 10 km di spiaggia sabbiosa circondata da 16.000 ettari di laguna punteggiata da oltre 100 isolotti, tra cui quello del santuario della Madonna di Barbana e i molti che ospitano i “casoni”, le tradizionali abitazioni dei pescatori. “Quiete, rallentamento, inerzia, pigro e disteso abbandono”, sono le sensazioni intime che questo spazio immoto ha destato nello scrittore Claudio Magris.

I 40 km di piste ciclabili, grazie ai quali Grado è stata premiata con 5 Bike Smile dalla Fiab, permettono agli amanti delle due ruote di avventurarsi alla scoperta dell’entroterra fino ad Aquileia e Palmanova (due città Unesco), oppure verso le Riserve Naturali Valle Cavanata e Foce dell’Isonzo – Isola della Cona, splendide oasi naturalistiche dall’incredibile biodiversità. La bicicletta, quest’anno, sarà la protagonista anche della primavera gradese, grazie alla partenza di tappa del Giro d’Italia in programma il 23 maggio, dall’“Isola del Sole” fino a Gorizia, passando per il Collio.

Ma Grado non è una destinazione amata solo dai ciclisti, bensì è la meta ideale per tutti coloro che si cimentano in innumerevoli altre discipline sportive: vela, kite surf, golf, tennis, padel, canoa, canottaggio, kayak, SUP, skateboard, rollerskating, skateboarding, yoga, windsurf, nuoto, beach volley, nordic walking, pilates, esplorazioni subacquee e molto altro.

Per chi, invece, all’adrenalina dello sport preferisce il relax, anche per la stagione 2021 Grado attende i turisti con le sue assolate spiagge rivolte a sud, dove sventolano, da 32 anni consecutivi, l’inconfondibile Bandiera Blu e da 11 anni la Bandiera Verde, promossa dai pediatri europei. Sono 120.000 i metri quadrati di arenile suddivisi in 4 spiagge (spiaggia di Grado Pineta, spiaggia al Bosco/Città Giardino, Spiaggia G.I.T. e spiaggia Costa Azzurra) e 12 gli stabilimenti balneari, di cui 10 cardioprotetti, che offrono servizi differenziati, adatti a soddisfare tutte le esigenze degli ospiti: zone Vip con ampi gazebo, baby e family beach con animazione e aree giochi; spiagge per gli amici a quattro zampe; bar e ristorantini per rinfrescarsi; eventi culturali (come la rassegna “Libri e autori sotto l’ombrellone” arrivata alla sua 31° edizione); serate musicali e attività sportive in acqua, per una vacanza a misura di famiglia, in una dimensione di relax e sicurezza, lontani dallo stress del quotidiano.

E, poi, Grado è anche ottima cucina, eventi di qualità ed escursioni gratificanti. Infatti, anche per la prossima estate il Comune di Grado sta lavorando per allietare gli ospiti che sceglieranno l’Isola del Sole per le proprie vacanze, grazie a un articolato programma di manifestazioni di carattere culturale, musicale, religioso e gastronomico. Salvo ulteriori restrizioni, si terrà pure nel 2021 l’annuale Perdon di Barbana, ossia la processione che si svolge ogni prima domenica di luglio a bordo di barche addobbate a festa, per rinnovare un voto alla Madonna che nel 1237 avrebbe salvato l’isola da una terribile epidemia di peste. Sono confermati inoltre il 28 luglio l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale e dal 17-24 luglio il Festival Grado Jazz, giunto alla terza edizione.

Nel 2021 gli operatori turistici si stanno attrezzando per affrontare nel modo più adeguato e sicuro la nuova stagione e accoglieranno gli ospiti con il consueto elevato standard di ospitalità, quest’anno incrementato grazie all’iniziativa coordinata tra Comune di Grado, Grado Impianti Turistici e Consorzio Grado Turismo che consentirà, a tutti i lavoratori del settore, ai cittadini e agli ospiti che ne faranno richiesta, di potersi sottoporre a tamponi rapidi per poter monitorare e individuare tempestivamente eventuali criticità, rendendo l’isola ancora più sicura.

www.grado.info – turismo@comunegrado.it

Ti potrebbero interessare anche: