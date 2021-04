Ma nel Pd comanda Letta o Bettini?

Apparentemente è tutto normale, tutto regolare. C’è un nuovo vertice Pd, Enrico Letta in testa, con nuovi vicesegretari e capigruppo e un ex segretario, Zingaretti, che oscilla tra la voglia di mantenere la poltrona – oggi scivolosa – di governatore del Lazio e la via di fuga che porta in Campidoglio, dove pare che non avrebbe avversari. In realtà il ritmo della politica lo da’ un altro personaggio che si muove ai margini del palcoscenico della politica e gioca una sua battaglia personale, Goffredo Bettini. Nessun incarico ufficiale da chicchessia, solo la passione del gran burattinaio, ruolo che si è attribuito da solo. E’ o crede di essere il leader del Pd capitolino, rappresenta la sinistra e guarda romanticamente a D’Alema e dintorni. Ovviamente Letta non gradisce, ma ha le armi spuntate. Oggi Bettini mette in campo un giocattolino politico, le “agorà”, esce alo scoperto con azioni di disturbo, non lascia vedere quali siano le sue intenzioni. E’ in fase di recupero, il nuovo segretario lo ritiene pericoloso e ingombrante.

Prima con Zingaretti segretario, Bettini sembrava una sorta di azionista di maggioranza dei Dem, ma con Letta leader tutto è cambiato. Enrico, come lo chiamano i parlamentari del Pd, ha una visione ulivista, di un partito che punta a inglobare altre forze e che si allarga sia al centro sia a sinistra. Bettini, invece, è fermo sulla linea del Pd di sinistra che tratta e si allea con il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte. Due visioni politiche e due strategie che, gli stessi Dem, definiscono “diametralmente opposte”. Il leader de Le Agorà conta tra i suoi uomini di peso come il vicesegretario ed ex ministro Giuseppe Provenzano oltre al ministro del Lavoro Andrea Orlando, vuole portare il partito a dibattere sulla identità perduta. Letta può contare su tutti e su nessuno, la base che lo sostiene non dà affidamento, e una delle figure di rilievo, Dario Franceschini, sarebbe pronto a buttarlo a mare in due minuti se questo lo avvicinasse all’obiettivo segreto ( di Pulcinella), il Quirinale. Che si fa? Bocce ferme fino all’autunno? E il Campidoglio’ E i rapporti con i cinque stelle? Dicono che Letta, d’accordo con i pentastellati, vorrebbe riproporre il nome di Romano Prodi. Ma questa linea non piace affatto a Bettini. E il Pd romano, a torto o a ragione, continua a contare.

