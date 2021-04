Grillo a picco. Come dire cose sbagliate nel modo peggiore

L’autogol di Grillo, uno show mediatico da dimenticare. Ha detto le cose sbagliate nel modo sbagliato, non ha fatto certo un buon servizio a sé e a suo figlio, trascinato suo malgrado sul palcoscenico e fatto a pezzi. Certo, se prima a sapere della confusa e non certo edificante vicenda che aveva visto protagonista nella villa paterna in Sardegna il giovanotto e alcuni amici e vittima una ragazzina era una piccola fetta di opinione pubblica che dopo essersi indignata a suo tempo aveva tranquillamente rimosso la vicenda ora l’Italia intera non parla d’altro. Il caso arriva perfino in Parlamento e il video attraverso il quale un Grillo decisamente alterato (se non fossimo abituati ai suoi eccessi verbali e caratteriali dubiteremmo della sua salute mentale durante quelle riprese) difendeva il figlio dalla accusa di stupro è diventato virale, come si dice, e resterà a lungo nei ricordi degli italiani, che dopo aver fatto il pieno di indignazione con le novità clamorose e angosciose sul caso Denise avevano giusto bisogno di voltare pagina con qualcosa di grosso, trucido, volgare. Rosso in volto, in alcuni momenti quasi fuori controllo, Beppe Grillo ha dato il peggio di sè. Se stava recitando, se era lucido e portava volutamente la sua interpretazione all’eccesso, se la sua performance aveva come scopo quella di portare dalla sua parte i giudici e l’opinione pubblica ha raggiunto l’effetto contrario. E’ diventato un caso politico e tutti gli hanno dato addosso con toni accesi. E’stato messo sulla graticola e coperto di insulti. Che il ragazzo sia colpevole o meno è problema che passa in secondo piano. Non è lui al centro dell’attenzione, e certo sarebbe stato meglio stendere un velo pietoso sulle indagini, sulle convinzioni del Pm, sui video e sulle diverse interpretazioni. Padossale situazione che vede tutti garantisti a parole, perché così vuole il politically correct: l’obiettivo è Beppe Grillo, l’uomo che bacchettando tutti e non salvando nessuno ha convinto alcuni anni fa l’Italia che la sua rivoluzione era quella giusta. Gli italiani si sono fidati e hanno portato i suoi seguaci prima in Parlamento e poi al governo. Ed ecco la chiusura del cerchio, con un bruttissimo caso politico che imbarazza tutti. Difendono il leader con toni sommessi i capi grillini, non potrebbero prendere le distanze; imbarazzatissimi quelli del Pd; inferociti tutti gli altri, a cominciare da quelli che lui ha sbeffeggiato e messo sulla graticola e che ora non lesinano parole forti, fortissime. Perfino Giuseppe Conte cammina rasente ai muri per sfuggire alle domande dei giornalisti. Con una situazione del genere ricostruire e dare una logica a quel che resta del Movimento appare una impresa disperata. Grillo ha toccato dei tasti che non doveva toccare e ha irritato tutti spingendo l’opinione pubblica a solidarizzare con la vittima (presunta) del figlio. Certe affermazioni decisamente maschiliste, l’insistere sul “non c’è stato stupro, la ragazza era consenziente” non ha fatto che che peggiorare la situazione scatenando l’universo femminile. Ma cosa è venuto in mente al vecchio comico scoppiato, invece di scegliere il basso profilo, di scomparire dai radar ha forse pensato che una performance clamorosa avrebbe giovato alla causa. E’ dura per tutti, avremmo tutti fatto a meno volentieri di questa sceneggiata.

