LA STORIA/ VERITA’ PER DENISE: RIAPRITE IL COLD CASE DI MAZARA DEL VALLO

Prima la ragazza russa che diceva di cercare la sua mamma, poi la somiglianza con Piera Maggio, la madre di Denise sparita misteriosamente all’età di 4 anni. Si riaccendono improvvisamente i riflettori su diciassette anni di depistaggi, omertà, prove inutilizzabili, errori grossolani, fino alla assoluzione dell’unica indagata, la sorellastra Jessica Pulizzi . Che per la legge non ha rapito nessuno. E il caso controverso mai chiuso definitivamente torna d’attualità e fa presa sull’opinione pubblica. I media si scatenano e chiedono a gran voce la riapertura delle indagini. Intanto Monsignor Domenico Mogavero, vescovo del comune trapanese, mette uno striscione lungo 8 metri sul balcone del palazzo vescovile con scritto: “Verità per Denise”. Non era mai successo.



Di Stefania Pascucci

Denise non è Olesya. Un minuto dopo la dichiarazione fatta nel corso del programma russo dall’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio dal giorno della scomparsa della piccola Pipitone (all’epoca aveva solo quattro anni), i media italiani si sono scatenati con un tempismo più unico che raro. Di nuovo dopo 17 anni. In mezzo c’è un giudizio nei confronti della sorellastra, Jessica Pulizzi, unica indagata per rapimento, con sentenza passata in giudicato di assoluzione per non aver commesso il fatto. Eppure grazie alla trasmissione di Milo Infante, “Ore 14” in onda su Rai 2 nella fascia pomeridiana, la curiosità sul caso si è riaccesa. In particolare i riflettori si sono indirizzati sui due pm che si sono succeduti nelle indagini sulla scomparsa della piccola. In primis, le dichiarazioni inquietanti del Pm Maria Angioni, che si era occupata del caso di Denise Pipitone nel 2004, intervenuta proprio nel programma di Infante di qualche giorno fa. «Abbiamo avuto grossi problemi. Abbiamo capito che dopo tre giorni tutte le persone sottoposte a intercettazioni già sapevano di essere sotto controllo. A un certo punto, quando ho avuto la direzione delle indagini, ho fatto finta di smettere di intercettare e poi ho ripreso da capo con forze di polizia diverse, nel disperato tentativo di salvare il salvabile». Quindi secondo il magistrato gli alti apparati dello Stato sarebbero stati collusi con la realtà criminale del posto, addirittura con la mafia. E perché il magistrato Angione invece di riferirlo oggi ai media Tv dopo oltre 17 anni non denunciò l’atteggiamento ostativo di coloro che invece di collaborare con il loro superiore rimestavano nel torbido, inquinando le prove? Si mormora nel dibattito – non esclusivamente infotainment – all’epoca nei tribunali siciliani c’era già il sistema Palamara nei tribunali, iniziato con lettere anonime del “Corvo” negli anni Novanta. E poi, udite udite, nel gioco entra l’altro Pm che fu designato a seguire le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone presso il tribunale di Marsala, competente per giurisdizione, Alberto Di Pisa (entrato di sguincio nelle accuse di essere lui il mandante delle lettere al capo della Polizia di allora Parisi, al Pm Giovanni Falcone ed altri importanti destinatari e poi assolto in un processo del tribunale di Caltanissetta). L’ex magistrato, andato in pensione cinque anni fa, ora nelle interviste rilasciate al programma di Infante fa la parte del leone e dichiara con assoluta certezza: «Sono convinto che Anna Corona e Jessica Pulizzi sono coinvolte nel rapimento di Denise. I motivi sarebbero legati ad odio nei confronti della madre della bambina». Tra il dire e il fare c’è di mezzo, in questo caso, non il mare …ma un oceano. A detta di Piera Maggio l’ex procuratore che ebbe per le mani il fascicolo della scomparsa della piccola Denise fece esattamente il contrario di quello che oggi afferma davanti alle telecamere Rai. Secondo la mamma della Pipitone le indagini non proseguirono per volere di questo Pm che invece era propenso a difendere dalle accuse di rapimento proprio Jessica Pulizzi. Ad aggiungersi ai tanti, troppi, errori commessi dalla giustizia siciliana durante le fasi delicate delle indagini l’incredibile perquisizione della casa della madre di Jessica la quale depistò incredibilmente le indagini sulla perquisizione della sua abitazione, nell’immediatezza del rapimento di Denise, presentando ai carabinieri, in possesso dell’ordine del magistrato, l’appartamento di una sua vicina di casa come fosse la propria. Questo particolare, dirimente rispetto al quadro inquirente, fu oggetto di testimonianza durante il processo contro Jessica Pulizzi, ma non venne neppure preso in considerazione dalla corte di Assise di Marsala. Altri particolari choc importanti emersi: intercettazioni disturbate fino alla non ammissione delle prove nel processo o telecamere che non vennero mai installate sul gruppo di sospettati anche se richieste dal magistrato.

Sempre oggi l’opinione pubblica scopre che invece la madre di Denise, Piera Maggio è stata intercettata e filmata per dieci anni. La resa dei conti è però vicina. Forse qualcosa si muove in quella che i sociologi chiamano società familistica. Mazara del Vallo vuole una scossa, vuole riappropriarsi della propria libertà e potrebbe farlo con un’occasione unica. Dire la verità sulla sparizione misteriosa di Denise Pipitone. Anche guardando quello striscione lungo di 8 metri che è stato esposto al balcone del palazzo vescovile di piazza della Repubblica a Mazara del Vallo. E Monsignore Domenico Mogavero fa appello alle coscienze che finora non hanno parlato, ai silenzi e chiede di urlare: «Verità per Denise». Non era mai successo.

