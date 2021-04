La ricetta CGM per una sanità migliore: nasce Ggm Studio

Migliorare la qualità del lavoro dei medici, la soddisfazione degli assistiti e l’efficacia complessiva del Sistema Sanitario Nazionale. È questo lo scopo di Cgm Studio, il nuovo software gestionale di cartella clinica interamente progettato sulle reali esigenze del professionista della salute. Ad idearlo CompuGroup Medical (CGM), azienda multinazionale leader nella progettazione e commercializzazione di soluzioni informatiche per il settore sanitario, che con questa nuova applicazione multipiattaforma dedicata ai medici di medicina generale conferma la sua costante attenzione verso le nuove sfide imposte dalla transizione digitale.Velocità, semplicità e sicurezza sono le parole d’ordine di questo nuovo prodotto informatico destinato a cambiare in maniera significativa le modalità di fruizione dei servizi offerti con la nuova struttura “all in cloud”. L’applicazione, infatti, è completamente web-based: basta avere una connessione internet per accedere al software da qualsiasi postazione pc e tablet, consentendo al medico di avere a disposizione, ovunque e in totale sicurezza, tutti i dati dei suoi pazienti.Cgm Studio consente, inoltre, di effettuare tutte le operazioni quotidiane del medico di base: fissare appuntamenti, compilare anamnesi, consultare la cartella clinica, prescrivere un farmaco o una visita specialistica, consultare lo storico delle prescrizioni, redigere un certificato in modo rapido e intuitivo da qualsiasi luogo, anche durante una visita a domicilio. Sfrutta l’esperienza ultratrentennale derivata dalla progettazione e dal successo di numerosi software di cartella clinica utilizzati da diverse migliaia di medici in tutta Italia, e abbina all’affidabilità ormai consolidata, il salto tecnologico del trasferimento sulla nuvola, con grandi vantaggi in termini di semplicità e sicurezza. Essere totalmente in cloud, infatti, significa da un lato non avere più alcun rischio di perdita o furto di dati, dall’altro dimenticarsi di quelle fastidiose procedure d’installazione del programma, sincronizzazione e allineamento dei dati, aggiornamento degli archivi, del prontuario farmaceutico o dei cataloghi delle prestazioni.Tutti gli aggiornamenti sono automatici e quotidiani, senza nessuna operazione manuale, lasciando al medico il solo compito di occuparsi del suo assistito come commenta Francesco Di Liscia, General Manager Doctors AIS di CompuGroup Medical Italia: «è arrivato finalmente il momento che il medico dismetta i panni del tecnico informatico e recuperi quella funzione di ascolto del paziente che è la centralità assoluta della sua professione».L’appuntamento di presentazione al pubblico di Cgm Studio è il 29 aprile e avverrà, per ovvie ragioni, in modalità digitale. Ulteriori dettagli per l’iscrizione ed il collegamento all’evento webinar sulla pagina ufficiale: www.cgmstudio.it.