Sabato violento, rissa a Ostia, vigili aggfrediti a Trastevere

Sabato di tensione nella capitale dopo una giornata che ha visto una esplosione di folla dovunque, nel centro storico e sulle spiagge del litorale. A Ostia tre ragazzi dopo aver partecipato a una rissa sul lungomare Paolo Toscanelli hanno aggredito quattro poliziotti del X Distretto intervenuti per sedarla. E’ successo alle 21. In manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale sono finite due ragazze ventenni, e un egiziano di 19 anni con precedenti. I tre sono stati anche denunciati per rissa. I quattro agenti hanno avuto quattro giorni di prognosi per le contusioni riportate. Vigili insultati e accerchiati invece a Trastevere.Stavano eseguendo i consueti controlli per far rispettare le misure atte a tutelare la salute pubblica, gli agenti della Polizia Locale che venerdì sera sono stati accerchiati da un gruppetto di ragazzi, i quali hanno iniziato ad insultare e schernire gli operanti intervenuti, al fine di disperdere un assembramento in Piazza San Calisto.

Due ragazzi di 20 e 22 anni, intenti a bere alcol in strada e senza mascherina, dopo essere stati richiamati inutilmente ad adottare comportamenti corretti, hanno opposto resistenza alle procedure di identificazione. I giovani, per tale motivo, sono stati accompagnati al Comando di Via della Consolazione e per i successivi adempimenti del caso. Oltre alla denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, i due sono stati sanzionati per non aver rispettato le normative previste per la limitazione del contagio.Sul caso è intervenuta anche la sindaca Virginia Raggi: “Comportamenti di questo tipo sono inaccettabili oltre che di una gravità inaudita. Non abbassiamo la guardia e rispettiamo le regole”.

