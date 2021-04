Governo, la Lega vota no alla sfiducia a Speranza. Bocciata la mozione di FdI

L’aula del Senato ha bocciato la mozione di sfiducia individuale presentata da Fratelli d’Italia contro il ministro della Salute Roberto Speranza. Hanno votato contro 221 senatori, 29 favorevoli, 3 astenuti. Più di 50 gli assenti. Nell’occasione la chiama dei senatori, su iniziativa della presidente Elisabetta Casellati, è stata effettuata con un nuovo sistema elettronico che rileva in automatico la dichiarazione di voto.

L’Aula del Senato ha bocciato anche la seconda mozione di sfiducia nei confronti del ministro Speranza a prima firma Paragone (ItalExit). I voti a favore sono stati 29, i contrari 206, gli astenuti 2 (presenti 239, hanno partecipato al voto in 237).

LA DECISIONE DELLA LEGA – La Lega vota contro le mozioni di sfiducia presentate al Senato da Fratelli d’Italia, Italexit e Alternativa C’è contro il ministro della Salute Roberto Speranza. Decisivo il pressing del presidente del Consiglio Mario Draghi sul leader del Carroccio Matteo Salvini al fine di preservare l’unità della maggioranza. Nella Lega la tentazione era quella di astenersi o uscire dall’Aula, ma alla fine ha prevalso la linea portata avanti dal ministro Giancarlo Giorgetti: no alle mozioni di sfiducia. Politicamente, Salvini intende utilizzare questo gesto, difficile da digerire ma di grande apertura verso l’esecutivo, per provare a ottenere il prima possibile uno spostamento alle 23 o alle 24 del coprifuoco, se non una vera e propria cancellazione della norma tanto contestata.

Lega-Forza Italia: no a mozioni inutili, fiducia in Draghi – “No a mozioni inutili” come quella contro il ministro Speranza perchè “il centrodestra di governo ha fiducia in Mario Draghi”. Piuttosto “subito una commissione di inchiesta sulla pandemia”. È quanto fanno sapere fonti del “centrodestra di governo”, nel giorno in cui sarà messa ai voti in Senato la mozione di sfiducia individuale contro il ministro della Salute Roberto Speranza presentata dal partito di centrodestra all’opposizione, ovvero Fratelli d’Italia. “Il centrodestra di governo – spiegano le fonti – ha fiducia in Mario Draghi: non cederà alle provocazioni di chi sogna un esecutivo tutto tasse e sbarchi a trazione Pd-5stelle. Con senso di responsabilità, determinato a proporre soluzioni concrete e percorribili come dimostrano le riaperture e l’accordo raggiunto nella maggioranza sulla revisione del coprifuoco, il centrodestra di governo ritiene improduttivo il ricorso a mozioni di sfiducia individuali (che non hanno peraltro alcuna possibilità di successo) e propone invece fin da oggi (con deposito formale che avverrà nelle prossime ore) una commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia da parte del ministero della salute. L’auspicio è che, attorno ad una proposta seria, si possa trovare la convergenza della stragrande maggioranza delle forze parlamentari”.

Covid, Romeo (Lega): fiducia a Draghi ma Speranza ci ascolti – “Diamo fiducia a Draghi perché siamo leali nei suoi confronti e verso la maggioranza che lo sostiene, sulla sua persona, ministro Speranza, c’è la nostra intenzione di volerla ascoltare ma dimostri che ascolta anche noi e nel tempo cominci a capire che bisogna cambiare”. Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, annuncia il voto contrario alla mozione di sfiducia al ministro della Salute.

