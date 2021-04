​Epatite C, arriva lo screening nazionale gratuito: tutte le persone che saranno coinvolte

Tutta la popolazione nata negli anni tra il 1969 e il 1989 sarà coinvolta nelle operazioni di screening nazionale gratuito per il virus dell’Epatite C (HCV), che sarà gratuito. Ma l’esame sarà rivolto anche ai soggetti seguiti dai servizi pubblici per le Dipendenze (SerD) e ai detenuti in carcere. Il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno firmato il decreto con cui sono stanziate le risorse necessarie, circa 70 milioni per il biennio 2020-2021, per poter migliorare la possibilità di diagnosi e trattamento precoce della malattia. Ma anche per interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni.

Soddisfatto il ministro della Salute Roberto Speranza. «Il decreto approvato oggi rappresenta uno strumento prezioso per il miglioramento della diagnosi precoce dell’epatite C». Che poi aggiunge: «Una terapia tempestiva, grazie ai farmaci di ultima generazione, può portare alla guarigione ed evitare l’insorgenza di nuovi casi. Continuiamo a lavorare ogni giorno per una sanità pubblica sempre più vicina alle persone».

