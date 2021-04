Scuola, c’è un piano per l’estate. Gli studenti ci staranno?

Dopo un anno balordo, e una fine di anno scolastico confuso e approssimativo, per gli studenti – covid permettendo – si profila una estate tutta particolare. C’è un piano da 510 milioni per recuperare didattica e socialità. Lezioni all’aperto, naturalmente. Per gli studenti e le studentesse che volessero recuperare almeno in parte ciò che la pandemia e le lezioni in Dad hanno tolto loro, ecco una opportunità mai vista. Ammesso che gradiscano la novità:la scuola in estate Un progetto messo a punto dal ministero dell’Istruzione, guidato dal ministro Patrizio Bianchi, con l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico e offrire, a chi ne fosse interessato, la possibilità di recuperare socialità, potenziare le competenze e rafforzare gli apprendimenti delle materie classiche come matematica, italiano, lingue attraverso laboratori, ma anche di valorizzare attività educative quali la musica, l’arte, lo sport, il digitale, i percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. L’idea è quella delle lezioni all’aperto, ma soprattutto in gruppo sempre nel rispetto delle misure anti Covid. Qui si misurerà la maturità del popolo scolastico, solo qualche anno la novità avrebbe scatenano una rivolta. Oggi dopo tutto quello che è successo, dopo i tira e molla logoranti che hanno fatto disamorare tutti la scintilla della riscossa potrebbe scoccare in qualche giovane testa. Il problema potrebbero essere i genitori, nel bene e nel male. Ma c’è tempo per digerire la novità.

Le attività saranno complementari e integrate con quelle organizzate dagli Enti locali. Le risorse saranno dedicate soprattutto alle aree più fragili del Paese, in particolare del Sud che riceverà il 70% dei fondi. Ora si deve spiegare tutto alla platea scolastica. Ci sono un sito con la raccolta delle informazioni, un help desk dedicato alle scuole, una campagna informativa e partecipativa, anche sui social, con l’hashtag #lascuoladestate per chi vorrà capire e informarsi. Funzionerà? Gli studenti ci staranno? A loro nessuno lo ha chiesto in anticipo.

Ti potrebbero interessare anche: