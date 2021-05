Da Pio e Amedeo a Fedez, polveroni in tv

Nei momenti difficili bisogna guardare le cose freddamente e leggere tra le righe, senza farsi prendere dall’isteria collettiva. Nel giro di poche ore l’Italia mediatica è stata attraversata da brividi (ingiustificati) che hanno oscurato tutto ciò che c’era d’importante su piazza. Dimenticato anche il Covid, per una sera, e non è cosa da poco. E’ accaduto che una coppia di comici di Foggia, finiti quasi per caso in tv con un programma tutto loro abbiano chiuso con il botto sparando una serie di affermazioni che hanno sbriciolato il politically correct televisivo, ironizzando sulla proposta di legge Zan, antiomofoba, diventata una bandiera della sinistra, facendo piazza pulita su una buona fetta di pregiudizi e di argomenti tabù, dagli epiteti riservati agli omosessuali ai luoghi comuni su negri ed ebrei lasciando tutti a bocca aperta. Parole sante, lezioni di senso comune, tutto da sottoscrivere Anche sul pdl Zan, ci sono già leggi a sufficienza che tutelano tutti a dovere. Ma la platea italiana non era abituata a questo tipo di provocazioni. Si è risentita la comunità ebraica – e ha fatto una pessima figura dimostrando di non aver capito nulla del messaggio lanciato dai due comici – ma mentre la solita pletora di commnentatori si preparava a reagire a dovere, a scatenarsi, è arrivato il clamoroso caso che nel contesto del concertone di primo maggio ha visto di fronte il super-influencer nonchè rapper Fedez e la Rai. Il cantante ha fatto partire dal palco un monologo di fuoco attaccando pesantemente le affermazioni omofobe di alcuni esponenti leghisti e ha accusato la Rai (che ha trasmesso in diretta l’avvenimento) di aver cercato di censurare il suo intervento. Per la Tv di Stato ha replicato il vice direttore di Rai 3 negando il fatto ed è partita una polemica a distanza che ha coinvolto la politica, il mondo dell’informazione e il mondo della musica. Fedez ha diffuso il testo di una telefonata nella quale si cercava di convincerlo ad evitare certi passaggi e almeno ad evitare nomi e cognomi. Polverone e caos, con interventi diretti dei massimi vertici Rai e imbarazzo generale. La verità? Ininfluente. Fedez può dire ciò che vuole assumendosene la responsabilità? Certo; e la Rai poteva evitare di mandare in onda l’intervento incriminato. Ma è ovvio che il rapper poteva dire le cose in altro modo senza sminuire la forza della sua argomentazione e che la Rai da un lato non è responsabile dei testi di un programma realizzato da altri (nella fattispecie dai sindacati) e mandato in onda. Ma il servizio pubblico è responsabile di quello che trasmette. Un po’ di buon senso anche in questo caso non sarebbe guastato. Quindi polverone, Rai sotto accusa, guai ad accusare Fedez, mito intoccabile destinato forser ad un ruolo politico. Perfino il segretario del Pd Letta è sceso in campo per sostenerlo intimando a Viale Mazzini di scusarsi. Paradossalmente il più pacato è stato Salvini, che ha invitato Fedez a prendere un caffè e a dialogare con calma. Insomma, polveroni in Tv che ottengono il risultato di fare confusione e di sviare l’attenzione dai problemi reali, quelli veri. Tanto per essere chiari di lavoro s’è parlato poco o nulla, il concertone è stato un unico, continuo inno alla retorica, i sindacati sono rimasti nell’ombra e hanno perso una grande occasione. La festa del primo maggio è tramontata, la kermesse canora è diventata un maldestro e scalcinato Sanremo di sinistra, quella estrema. La difesa del lavoro ha forse un colore politico?

