COVID/E’ morta Rita Di Giovacchino. Ha raccontato la mafia e i misteri d’Italia



E’ morta Rita Di Giovacchino. Giornalista e scrittrice, ha lavorato all’Ansa e al Messaggero, ha scritto libri e negli ultimi anni aveva fatto la blogger per il Fatto Quotidiano. Si occupava prevalentemente di giudiziaria e ha seguito diverse stagioni di grandi processi. Quella cronaca era il suo universo. Dal sequestro Moro fino al maxi processo a Palermo, poi le stragi di Falcone e Borsellino. Brillante e determinata, curiuosa e attenta. Avevamo avuto occasione di misurarci nell’ambito di un convegno organizzato da Il nuovo Corriere di Roma e del Lazio e dalla LUMSA su una questione politica e sociale di grande interesse. Salute mentale, un paese fuori controllo. Accanto a nomi importanti come quello di Meluzzi e Collicelli (Censis) Rita Di Giovacchino aveva affrontato con la consueta lucidità il tema ” Gli omicidi in famiglia, cosa spinge a uccidere chi si ama di più”. È morta di Covid allo Spallanzani. Aveva 74 anni

