Giornata igiene delle mani, le iniziative del San Giovanni Addolorata di Roma



Presso il nosocomio prevista la distribuzione di brochure informative/formative e omaggio di flaconcini di gel igienizzante per le mani agli utenti in attesa della somministrazione del vaccino e dell’effettuazione del tampone e l’utilizzo negli spazi aziendali di un box pedagogico dimostrativo per verificare la corretta procedura di frizione delle mani con soluzioni e gel idroalcolici.



– L’Organizzazione Mondiale della Sanità promuove il 5 maggio di ogni anno la Giornata mondiale per l’igiene delle mani, ricordando l’importanza di questo gesto semplice, ma essenziale, nella prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura.

Oggi più che mai, nella fase pandemica tuttora in corso, lavarsi correttamente le mani, a casa, nei luoghi di cura, in comunità, rappresenta una delle più efficaci misure per ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

Anche quest’anno il San Giovanni Addolorata celebra questa importante giornata con una serie di iniziative volte all’informazione, educazione e partecipazione attiva alla campagna di sensibilizzazione e promozione della corretta igiene della mani. In particolare:

– distribuzione di brochure informative/formative e omaggio di flaconcini di gel igienizzante per le mani agli utenti in attesa della somministrazione del vaccino (Punto vaccinale – Corsia delle Donne del Presidio Santa Maria) e dell’effettuazione del tampone(Drive-in del Presidio Ospedaliero Addolorata);

– consegna alle équipe assistenziali dei reparti dell’Ospedale di un attestato di merito per il raggiungimento dello standard OMS rispetto al consumo di soluzione idroalcolica, almeno 20 cc per paziente per 1000 giornate di degenza;

– utilizzo negli spazi aziendali di un box pedagogico dimostrativo per verificare la corretta procedura di frizione delle mani con soluzioni e gel idroalcolici.

“Ognuno di noi – scrivono dal San Giovanni Addolorata in una nota – svolge un ruolo importante nella prevenzione delle infezioni: lavarsi le mani si conferma un gesto efficace di prevenzione e di grande responsabilità individuale. Teniamo le mani pulite! È un gesto d’amore nei confronti di noi stessi e di chi ci sta intorno”.

Ti potrebbero interessare anche: