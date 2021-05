PUGLIA/ Una stagione con il fiato sospeso

Tutto pronto per l’avvio dell’estate balneare. Si parte sabato 15 maggio con tutte le precauzioni previste per la persistenza del Covid . Gli operatori incrociano le dita, il mare è fruibile in tutta sicurezza, le spiagge sono state pulite, la regione continua ad essere tra le mete più gettonate per le vacanze 2021

Di Alessandra Bianco



È ufficiale. In Puglia l’estate balneare comincerà sabato 15 maggio, compatibilmente con la normativa nazionale e l’evoluzione della pandemia da Covid 19. Lo ha deciso la Regione, qualche giorno fa, con consenso unanime sull’Ordinanza per l’estate 2021 ispirata ai valori della qualità ambientale e dell’accessibilità.

Mare pulito e per tutti visto che l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente ha già svolto la sua attività: «Abbiamo completato il monitoraggio della qualità delle acque per cui maggio è un mese in cui il mare pugliese è già fruibile in piena sicurezza» conferma Nicola Ungaro, dirigente ambientale di ARPA Puglia e, anche quest’anno, la prossima settimana verrà riaperto l’avviso pubblico che finanzia i Comuni pugliesi costieri con contributi fino 20 mila euro per favorire l’accesso dei disabili alle spiagge libere. Passerelle dedicate, servizi igienici con spogliatoi e docce accessibili, pavimentazione o corrimano tattile per il raggiungimento della battigia, segnaletica e mappe tattili incrementeranno i servizi offerti dai lidi per permettere a chiunque di godersi una giornata di mare in tranquillità.

«Siamo alla seconda estate limitata dalle esigenze di tutelare la salute ma protesa a sprigionare le energie vitali di un settore, quello del turismo balneare, che è una delle principali voci dell’economia pugliese – ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al demanio marittimo, Raffaele Piemontese. – Nelle ultime tre annualità siamo riusciti a impegnare oltre un milione di euro a sostegno di 51 interventi per consentire anche ai disabili di accedere al mare con una svolta che ha moltiplicato il consolidato valore dell’accoglienza pugliese, l’estate 2021 non sarà da meno».

Sui poster affissi in prossimità delle spiagge libere e in concessione sarà stampato anche un QR Code per poter consultare comodamente sugli smartphone la normativa in vigore che è stata richiamata in un unico documento, che riassume e coordina i testi delle norme nazionali, delle circolari e delle altre ordinanze regionali approvate sulla base delle limitazioni imposte dal rischio del contagio da Covid 19. Confermato anche per quest’anno il numero verde 800713931 la cui gestione, date le prevalenti necessità di coordinamento con le prescrizioni sanitarie, resta affidata alla Protezione civile regionale.

A questo proposito Piemontese ha annunciato lo stanziamento di 500 mila euro per sostenere le Amministrazioni dei Comuni costieri nelle azioni di sorveglianza delle spiagge libere.

Così anche se almeno fino al 9 maggio la Puglia sarà ancora in zona arancione sono già iniziati i lavori di ripulitura e riordino delle attività legate al turismo e al tempo libero.

Gli esercenti incrociano le dita e una prima indagine di Federbalneari Alberghi, l’associazione di categoria del turismo alberghiero del mare aderente a Federbalneari Italia, piazza la Puglia tra le mete più gettonate dal turismo incoming, nonostante il deficit dei collegamenti aerei. Un problema che Aeroporti di Puglia sta cercando di risolvere lavorando alacremente alla chiusura di accordi con le compagnie aeree per introdurre nuove tratte. Così pochi giorni fa Volotea ha annunciato un nuovo collegamento operativo dal 3 luglio con quattro frequenze settimanali da Brindisi a Milano Linate, Wizz Air da giugno prossimo opererà due nuovi collegamenti dall’aeroporto del Salento per Bologna e Pisa, la compagnia aerea DAT Volidisicilia avvierà dal 20 giugno la tratta Brindisi – Catania, Ryanair ha introdotto 7 nuove rotte dalla Puglia, da Bari a Chania, Kos, Santorini, Sofia e Zante, da Brindisi a Malta e Rodi e, infine, dal prossimo 29 maggio la compagnia low cost ucraina SkyUp attiverà il collegamento diretto tra Bari e Kiev.

Ti potrebbero interessare anche: