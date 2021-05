RIETI/DAD, la Giunta Cicchetti acquista tablet per alunni con disabilità

Su proposta dell’assessore ai servizi sociali Giovanna Palomba, la Giunta Cicchetti ha approvato un atto di indirizzo per l’acquisto di materiali idonei ad agevolare gli alunni con disabilità nella fruizione della didattica a distanza e della didattica digitale integrata .Il Comune di Rieti ha ricevuto un finanziamento di circa 87mila euro dalla Regione Lazio da destinare in parte ad integrare il contributo per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità del II ciclo e in parte a garantire, in questa delicata fase emergenziale, il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Tenuto conto anche delle richieste dei Dirigenti Scolastici, il Comune di Rieti ha quindi stabilito di destinare la somma all’acquisto di tablet da distribuire agli alunni con disabilità .A questo punto gli uffici comunali procederanno con l’adozione degli atti necessari all’attuazione del provvedimento.

