ASL ROMA 6/ Raggiunte le 150.000 vaccinazioni

Procedono a ritmo serrato le vaccinazioni con un aumento del 30% sulla quantità di dosi giornaliere.L’azienda ha superato le 3.000 somministrazioni die rafforzando l’attività nei centri già esistenti e aprendo nuovi spoke aziendali. Attivo dal 5 maggio lo spoke presso la clinica Sant’Anna di Pomezia. Proseguono anche per le persone non autosufficienti ed estremamente fragili le vaccinazioni domiciliari.

Sono n. 53.724 le dosi somministrate agli over 80, n. 37.121 agli over 70, n. 26.488 agli over 60. Ad oggi la Asl Roma 6 ha raggiunto la quota delle 150.440 dosi totali di vaccino. Un traguardo importante, frutto dell’impegno organizzativo ed operativo dell’azienda e dei suoi operatori nei centri vaccinali e sul territorio.Dalla prossima settimana partirà la digitalizzazione della raccolta del consenso informato e della precompilazione della scheda anamnestica che il cittadino riceverà in un link via sms alcuni giorni prima della vaccinazione. Ciò consentirà alla Asl Roma 6 di gestire in maniera ancora più organizzata e veloce le attività nei centri vaccinali.

Le prenotazioni proseguono con estensione dal primo maggio alle persone con comorbidità (categoria 4 – piano nazionale vaccinale) con fascia d’età 18-49 anni e dal 5 maggio con estensione ai codici esenzione per malattia rara (categoria 4). Aperta da domani 8 maggio la prenotazione per la fascia d’età 55-54 anni.

