SALUTE WEB FEST/ Covid, comunicare male è pericoloso



“LE PAROLE DELLA SALUTE AI TEMPI DELLA PANDEMIA” – AL VIA IIL PRIMO FESTIVAL DELLA SALUTE E DEL BENESSERE IN RETE (6-10 MAGGIO 2021). Nella giornata inaugurale tra gli ospiti Maria Emilia Bonaccorso, Roberto Ascione, Stefano Vella, Nelli Vanzan Marchini, Fabrizio Pregliasco e Red Canzian



Ad aprire i lavori del SALUTE WEB FEST (6-10 maggio), il primo festival online dedicato alla salute e al benessere, e fruibile gratuitamente in streaming sui canali WebSalute e Vvox, è stata nella giornata di ieri Maria Emilia Bonaccorso, caporedattore aggiunto ANSA Salute che, intervistata dal direttore responsabile di WebSalute.it, Daniela Boresi, è intervenuta sul ruolo chiave della comunicazione in sanità, con un focus sulla grande responsabilità che i professionisti dell’informazione hanno nello scrivere di salute. “Durante la pandemia abbiamo visto delle cose incredibili, in questa fase, nel giornalismo, tutto si è mischiato: hanno parlato del virus anche pneumologi o rianimatori, e questo non va bene” ha dichiarato Bonaccorso, chiudendo sull’auspicio che ciascuno secondo le proprie competenze “possa tornare a un lavoro specifico, di settore”. A seguire, l’intervento di Roberto Ascione (CEO Healthware Group), che ha realizzato un focus sul ruolo chiave delle start-up in fase pandemica. “La pandemia non ci ha colti del tutto impreparati, ma questo perché c’erano delle start-up già pronte a questo, contrariamente alle istituzioni. Si contano circa 300 start-up innovative nel mondo che hanno utilizzato le loro tecnologie contro il Covid. Ora questa fase di sperimentazione di massa sta cominciando a essere istituzionalizzata. Con la pandemia, in Italia, abbiamo riscoperto l’importanza del SSN, che per anni abbiamo vituperato. Ma se negli USA è prassi incorporare la tecnologia delle start-up, in Italia no”, ha dichiarato Ascione.

E in un festival dedicato alla salute e alla sanità, non poteva mancare uno sguardo globale. Focus questo realizzato dall’infettivologo e docente Stefano Vella, che ha dichiarato: “La salute globale è il Covid. Questo è il concetto di salute globale, perché interessa tutti – ha spiegato -. Ma ciò che è più importante ad oggi comprendere è il filo rosso che identifica la salute globale: la lotta alle disuguaglianze, e il Covid ne ha generate”.

E per restare in tema di epidemie che hanno sconvolto il mondo, è stata interpellata la storica e scrittrice veneziana Nelli Vanzan Marchini. Siamo certi che quanto abbiamo appreso e stiamo utilizzando per far fronte all’emergenza Covid sia il risultato di studi recenti e innovativi? La storica ha realizzato un focus proprio su questo facendo riferimento a tutte le pratiche di contenimento dell’epidemia attuate contro la peste ai tempi della Serenissima.

Al centro del SALUTE WEB FEST vi è la parola, e proprio sull’errato utilizzo di questo potente mezzo si è invece concentrato il virologo Fabrizio Pregliasco: “Con il Covid, c’è stata quella che potremmo definire un’infodemia, quindi una grandissima quantità di informazioni e di opinioni diverse e di interessi contrapposti rispetto alle chiusure”. E sulla campagna vaccinale, Pregliasco ha dichiarato: “La comunicazione che c’è stata sul vaccino purtroppo ha portato alcuni a temere più il vaccino della malattia. E questo è causa di una comunicazione errata, generalista”.

Ma non solo di Covid si è parlato in questa prima intensa giornata di lavori. Il futuro della procreazione infatti è stato protagonista grazie all’intervento dell’andrologo e direttore del centro di Crioconservazione prof. Carlo Foresta, che ha presentato un quadro allarmante in merito all’indice di fertilità sia maschile che femminile, fortemente condizionato da diversi fattori quali l’ambiente, gli stili di vita e la mancata prevenzione. L’esperto non ha perso occasione per presentare, come da titolo, i progressi nel campo della procreazione in tal senso: “Già esiste un atteggiamento di prevenzione del maschio – ha spiegato ̶, che consiste nel chiedere la crioconservazione degli spermatozoi a 20 anni. Adesso più di qualche ragazzo chiede la conservazione perché non sa come potrà essere a 40 anni”.

A chiudere gli incontri della prima intensa giornata del SALUTE WEB FEST è stato Red Canzian. Lo storico bassista dei Pooh non ha potuto fare a meno di tributare il compianto Stefano D’Orazio, batterista della band scomparso lo scorso 6 novembre proprio a causa del Covid. Non sono mancati, da parte del musicista trevigiano, i riferimenti alle proprie vicissitudini con racconti sulle esperienze

di salute che lo hanno visto protagonista. E Canzian non poteva che concludere lanciando un messaggio di speranza: “Spero che, appena sarà possibile, si potrà ritornare a provare la forza dell’abbraccio. Che prima era una cosa scontata e gratuita, ma ora non so cosa darei per un abbraccio”.

SALUTE WEB FEST è ideato e diretto da Daniela Boresi, direttore responsabile di WebSalute.it, ed è patrocinato da: Istituto Superiore di Sanità, FNOMCeO, OMCeO Venezia, Federfarma Veneto, ANED.

