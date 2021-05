EFFETTO CHIUSURE/ Si impicca nel bar che aveva appena rilevato

Dove non arriva il virus arrivano i suoi terribili effetti collaterali. Nella capitale un uomo di 53 anni trovato impiccato nel bar che aveva appena rilevato. Non era riuscito nemmeno ad inaugurarlo e temeva di non reggere le spese. Era preoccupato perché da settimane stava rinviando l’apertura del bar sulla via Tiburtina. Notti insonni passate seduto a un tavolo con una calcolatrice e un foglio di carta per cercare di far quadrare i conti. Che però non tornavano mai. E poi l’estremo gesto di disperazione. Così hanno ricostruito i suoi migliori amici che lo hanno preso per le gambe, quando lo hanno trovato con una corda stretta al collo nel sottoscala del locale ancora chiuso al pubblico. Una tragedia personale che in poco diventa un dramma collettivo e rimbalza di social in social su profili e pagine legate alla categoria di titolari e proprietari di bar e ristoranti in affanno per la crisi indotta dalla pandemia.

La polizia però non ha chiuso il caso: sta continuando a indagare per ricostruire le ragioni ed escludere che il suicida fosse finito nelle maglie, ad esempio, di un giro di usurai.

Il dramma si è consumato ieri mattina poco dopo le 12.20 nel locale Caffè Di Giacomo. Gli amici del nuovo titolare chiamano l’uomo svariate volte al telefono senza, tuttavia, riuscire a parlargli. Lo cercano anche a casa: la moglie dice loro che è al bar ma anche lei inizia a preoccuparsi. Quando i due arrivano nel locale trovano la serranda alzata a metà. Entrano e lo chiamano per nome ma non ricevono risposta fino a quando lo trovano appeso nel sottoscala ormai cianotico.

Sul posto arrivano gli agenti di polizia dei commissariati Porta Pia e Sant’Ippolito oltre agli uomini della Scientifica che procedono con i rilievi. Tutto lascia intendere che si sia trattato di un suicidio. Dalla ricostruzione e dalle testimonianze degli amici e della moglie, il 53enne avrebbe dovuto aprire il bar a giorni anche se a causa delle restrizioni e delle limitazioni dovute alla pandemia aveva ritardato l’inaugurazione.

Non si esclude che per avviare l’attività si sia sovraesposto senza riuscire a colmare eventuali debiti. Su quest’aspetto si sta concentrando ora l’attenzione della polizia mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

