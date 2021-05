IL PROBLEMA/ LA DIFFICILE EREDITA’ DI FRONGIA

L’addio dell’assessore allo sport e la pratiche rimaste in sospeso. Dallo stadio Flaminio al campo Testaccio alla riqualificazione del Pala Tiziano, progetti lasciati a metà e nodi non sciolti. La Raggi li userà in campagna elettorale o torneranno nel cassetto? Intanto ha nominato una fedelissima, Virginia Tasciotti, già in organico al CampidogliO

Del perché dopo otto anni di Campidoglio Daniele Frongia, uno dei quattro grillini entrati in Aula Giulio Cesare un secolo, fa, un tempo intimo della Raggi, suo braccio destro fino al momento in cui è stato confinato all’assessorato allo sport si può anche non parlare, l’ennesimo assessore entrato e uscito dalla Giunta grillina in questi tormentati anni di consiliatura ormai non fa più notizia. Importante è invece parlare dell’eredità di Frongia, di una strategia e di progetti lasciati a metà, di nodi non sciolti. Si può parlare di sfide per il dopo Frongia, oppure di piani tristemente abbandonati che forse – il dubbio è d’obbligo, verranno ripresi in chiave elettorale. E sono soprattutto il progetto di trasformazione dello Stadio Flaminio e quello di Campo Testaccio, ancora alle battute iniziali, a far preoccupare. E l’intervento di riqualificazione del Pala Tiziano? Quello è andato a bando solo lo scorso luglio, un servizio tv impietoso nei giorni scorsi ha segnalato l’imbarazzante stato della struttura. O poi ci sono ancora tante pratiche, legate all’impiantistica sportiva in città, che galleggiano nell’incertezza. La Raggi ha scelto in fretta Veronica Tasciotti, 43 anni, viterbese, già n organico in Campidoglio, referente per il Turismo nell’assessorato allo sviluppo economico di Andrea Coia. E’ una fedelissima di Virginia, prenderà tutte le deleghe

A lei toccherà occuparsi dello stadio Flaminio. Il capolavoro di Nervi è stato spesso additato come il classico esempio dell’incapacità pentastellata nel valorizzare i suoi beni. Per Salvini, protagonista di un blitz nel 2018, rappresentava “l’ennesimo simbolo di degrado della città”. Per il Campidoglio a trazione grillina, invece, è sempre stato “una priorità”. A parole. I pentastellati non sono stati capaci di conservarlo, ma c ‘è appunto un progetto, presentato lo scorso gennaio, dieci anni dopo la definitiva chiusura dell’impianto. E’ promosso dall’As Roma Nuoto, prevede un partenariato pubblico-privato, ma si trova nella fase embrionale, nemmeno alle battute iniziali. La Raggi si gioca una fetta di credibilità, in questa lunga campagna elettorale. Meglio un silenzio in attesa che l’orizzonte si schiarisca?

Lo stesso vale per le promesse sospese sullo storico campo di Testaccio. Sempre di partenariato pubblico- privato si parla. Dopo aver chiuso la porta in faccia al Municipio I, che aveva avviato un’interlocuzione con la Regione per il rilancio dello storico impianto, sul tavolo del Campidoglio lo scorso 31 marzo è arrivata un’altra proposta. Non se ne conoscono bene tutti i dettagli, ma l’assessore Frongia si era impegnato con le realtà del territorio, a fare andare avanti il progetto “solo se sarà favore della cittadinanza, partendo proprio dagli interessi delle scuole limitrofe e del quartiere ospitante”. Ora i testaccini sono rimasti senza garante. Altra promessa sospesa.

E torniamo alla riqualificazione del Pala Tiziano. “Uno dei simboli di rinascita di Roma”, diceva Frongia. L’impianto, realizzato dall’ingegner Pier Luigi Nervi e dall’architetto Annibale Vitellozzi in previsione delle Olimpiadi di Roma, fino al 2018 è stato utilizzato dalla Virtus Roma. Poi ha subito atti vandalici ed un tentativo d’incendio. La scorsa estate è arrivato il bando, 2,5 milioni di euro, per interventi di rifacimento all’interno e all’esterno, dagli spogliatoi alla copertura. E’ l’eredità più importante lasciata da Frongia, la più difficile da sacrificare.

