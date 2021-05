IL PUNTO/ Uscire a cena? Il coprifuoco ci ha cambiati E forse per sempre



Di Giulio Terzi

La ristorazione nel 2020 ha visto perdere circa il 40% del volume di fatturato registrato nel 2019, anno dei record per la spesa alimentare fuori casa con un fatturato di 86 miliardi di euro. Hanno chiuso i battenti 22.692 imprese del settore e ne sono state avviate 9.207, il dato piu’ basso degli ultimi 10 anni. La città che hanno perso più attività è sicuramente Roma (-1.518) . Gli operatori sono giustamente preoccupati. Risalire la china sarà uno sforzo notevole, per certi versi proibitivo. Perché nulla sarà come prima. Per ragioni economiche, naturalmente, di soldi ne girano molti meno, bisogna spendere con giudizio. Ma anche ragioni psicologiche. Il coprifuoco ci ha cambiati, e forse per sempre. Ha cambiato le nostre abitudini, in profondità. Lasciamo da parte le statistiche, affidiamoci all’esperienza visiva, sensoriale.

Non facciamoci condizionare dagli assembramenti del week end, dall’assalto alle spiagge, dalla corsa ad affittare case di ogni tipo lungo il litorale laziale. Prima c’è l’urlo di liberazione per la fine della prigionia, l’euforia, l’entusiasmo. Poi c’è l’interiorizzazione della nuova condizione, la consapevolezza che molto è cambiato. Che forse certe cose non piacciono più, o forse non ce le troviamo più come una volta. La prima riflessione è che sono cambiati i ristoratori. I sopravvissuti hanno dovuto tagliare parecchio, in prodotti e personale. Ritroviamo la stessa qualità di un tempo? Le atmosfere, il servizio, la ricchezza di sensazioni che ci spingevano ad andare nel “nostro” locale le ritroviamo ancora? Non è detto. C’è meno personale, c’è meno scelta. E i prezzi – ovvio date le circostanze – sono aumentati.

Girando per la città si vede meno traffico, meno gente per strada. Avevamo in testa le immagini di tanti locali affollati anche a pranzo, ora i ristoratori, gli esercenti, hanno potuto/dovuto sfruttare gli spazi all’aperto, ma chi pensava di vedere tutti i tavolini occupati si sbaglia. E c’è chi può reggere la situazione ma anche chi per resistere deve dare un taglio alla qualità. Con le conseguenze del caso. La forbice tra chi ha una forte clientela fidelizzata e può contare su un certo tipo di turismo che sta timidamente riaffacciandosi e chi invece si deve accontentare delle briciole e non ha nemmeno più le risorse per tentare un rilancio si allarga sempre più. La movida resiste, nonostante il freno posto dalle forze dell’ordine, ma i locali faticano, oscillando pericolosamente sul crinale della illegalità. Ma se i giovani sono per natura esplosivi, entusiasti, incontrollabili, il pubblico adulto, quello che consente alle migliaia di esercizi di sopravvivere nell’arco della giornata va rieducato, va riportato ad una normalità che forse tornerà nel medio periodo. Non sarà impresa facile, tutt’altro. E forse la sfida sarà vinta da chi saprà intercettare i nuovi gusti, le nuove esigenze, o saprà indurre il pubblico dei consumatori a sperimentare nuove esperienze.

