Troviamo il coraggio di ammetterlo, questa giustizia mette i brividi

Non si offenda nessuno, sono riflessioni pacate e a ruota libera. Dobbiamo trovare il coraggio di ammetterlo, questa giustizia mette i brividi. Mette paura. Non possiamo dire di sentirci garantiti, in qualsiasi momento possiamo finire travolti, noi cittadini qualunque, senza la sicurezza di uscirne bene. E guai a sfidare a testa alta inquirenti e magistrati, si rischia troppo. La cartina di tornasole? Abbiamo seguito la parte mediatica del caso Palamara. Dibattiti su dibattiti nei salotti televisivi, in larga parte confusi e incomprensibili ai non addetti ai lavori. Tutta la vicenda appare come una brutta spy story, dove tutti la fanno franca. Ma ci fanno capire (o credere) che anche nel mondo di chj indaga e di chi giudica le cose non siano corrette e regolari. E quel che appare chiaro è che i magistrati pensano prima ai fatti propri, alle proprie carriere, alle cordate, agli amici degli amici: quei poveri cristi che affollano le aule dei tribunali vengono molto dopo. Colpevoli e innocenti, vittime e carnefici, fa poca differenza. Loro, i giudici, non pagano quasi mai. C’è nel loro campo una entità superiore che giudica e punisce? Esiste ma evidentemente è distratto.

Con questa consapevolezza voltiamo pagina restando sempre nell’ambito dei canali televisivi. In queste settimane siamo stati bombardati da programmi sulla clamorosa vicenda di Mazara del Vallo. Ne siamo usciti affascinati, come da una fiction ben riuscita e nello stesso tempo inorriditi da quello che i media hanno portato alla luce. Menzogne, depistaggi, ambiguità. Un processo dal quale la giustizia esce a pezzi, un comportamento sciatto e superficiale, quando non ambiguo, da parte di inquirenti e magistrati, un clima di omertà e di paura che toglie il fiato. Non entriamo nel merito della vicenda personale, del dolore, della tragedia di una madre a cui è stata sottratta una figlia di quattro anni, vogliamo parlare dei protagonisti delle indagini mal condotte e del processo mal gestito, vogliamo parlare di inquirenti e magistrati che oggi ripercorrono le indagini dell’epoca senza mostrare emozioni né rimorsi, riascoltano, rivalutandole, testimonianze e intercettazioni per concludere davanti alle telecamere che sì, forse le cose non stanno come era sembrato allora. Hanno giocato allora sulla pelle delle persone e oggi appaiono come testimoni distaccati e rilassati. Uno spettacolo imbarazzante. E in questo caso la giustizia mette davvero i brividi, lo confermiamo. Ci saremmo aspettato dopo questa importante esposizione mediatica che qualcuno dall’alto del ministero della Giustizia si svegliasse e intervenisse. Mandando gli ispettori, prendendo provvedimenti contro chi ha sbagliato. Esercitando, in ritardo, uno straccio di giustizia, dando un segnale. Il caso di Denise si riapre non perché i tribunali hanno avuto un ripensamento, ma perché l’attacco concentrico e potente dei media lo ha praticamente imposto, portando prove, testimonianze. Scuotendo le coscienze. Basta per essere indignati? Basta e avanza. Ma possiamo pescare nella cronaca di tempi lontani e recentissimi il caso di un manager tirato in ballo a forza in un maxi processo per una firma che non aveva mai messo. Quando la perizia calligrafica lo ha scagionato completamente il danno a lui e alla famiglia era stato fatto, nemmeno una scusa. E quel processo per la morte di una povera signora a causa di un intervento tardivo e approssimativo del 118? Anni per arrivare in aula, il giudice si è riservato di emettere sentenza. E’ passato un anno e la sentenza non è ancora arrivata. Che senso ha? Ancora, processo per stalking, i fatti, ammonimento compreso, sono concentrati nel 2012. Si è arrivati al processo adesso, maggio 2021. Sentita la parte lesa, se ne riparla nell’inverno del 2022. Ma il famoso codice rosso, la corsia preferenziale per le donne molestate? Deve arrivare il morto, il punto di non ritorno? Che senso ha giudicare uno stalker dieci anni dopo. Questa è la giustizia. E adesso l’ennesimo ministro della Giustizia affida ad una commissione il compito di preparare l’ennesima riforma. Come se fosse la cosa più normale del mondo. Se ne riparlerà chissà quando. Auguri a chi entra nell’aula di un tribunale

Ti potrebbero interessare anche: