Venezia centro storico e isole, lavori di manutenzione per 3,3 milioni di euro

Quasi tre milioni e mezzo di euro per lavori di manutenzione a Venezia centro storico e Isole. La giunta comunale ha approvato quattro delibere con le quali si licenziano i progetti definitivi relativi alla gestione territoriale della città.

Con la prima delibera, per un totale di 300mila euro, sono stati approvati i lavori di manutenzione della viabilità pubblica per le Isole lagunari da eseguirsi esclusivamente a seguito di “segnalazione” di guasto o “chiamata” della viabilità pedonale e acquea delle isole lagunari di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello, Sant’Erasmo e Vignole, della viabilità carrabile pubblica di S. Erasmo, nonché delle fognature pubbliche a gravità.

Il secondo progetto è relativo a lavori di manutenzione della viabilità pubblica delle isole del Lido e di Pellestrina, ossia strade, marciapiedi, elementi di arredo, manufatti, segnaletica e fognature per un totale di 500mila euro. Con la terza e con la quarta ci si è spostati invece sulla città antica. La prima riguarda Venezia centro storico sud, dove si interverrà sulla viabilità e sulle reti fognarie nei sestieri di Santa Croce, San Polo, Dorsoduro e Giudecca e un tratto del Ponte della Libertà. Nello specifico i lavori riguarderanno la pavimentazione delle aree pubbliche, i sistemi fognari, i ponti presenti nei quattro sestieri più grandi e i ponti sul Canal Grande come Ponte degli Scalzi, Ponte della Costituzione, Ponte di Rialto e Ponte dell’Accademia, lo scavo di rii in presenza d’acqua e la messa in sicurezza dei muri di sponda degli edifici e delle fondamenta. Infine si interverrà nel centro storico di Venezia nord e più precisamente nei sestieri di Cannaregio, San Marco e Castello. Anche in questo caso la tipologia di lavori riguarda interventi sulla pavimentazione delle aree pubbliche, sui sistemi fognari, sui ponti, lo scavo di rii in presenza d’acqua e la messa in sicurezza dei muri di sponda degli edifici e delle fondamenta. «Un importante investimento che rientra in un percorso complesso e continuo di manutenzione di una città che per conformazione necessita di continui interventi – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto -. Un impegno che non vogliamo far venire mai meno proprio nell’ottica di garantire ai nostri concittadini di poter vivere in un luogo che non sia solo sicuro, ma anche bello».

