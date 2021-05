Con la DAD ci siamo giocati decine di migliaia di studenti. Persi per sempre?

Il numero fa paura. L’ipotesi è impressionante, ci siamo giocati una fetta di generazione.Fake news o notizia che si avvicina al vero? I giornali sparano duecentomila in fuga dalla scuola. Impossibile verificare. Ma quel che è certo che quei ragazzi dispersi dalla DAD, sono un problema reale. “Non sappiamo dove siano finiti gli studenti, abbiamo scritto alle famiglie” dicono i presidi. E bisogna andare a sondare gli umori, a scandagliare le pubblicazioni dei sindacati della scuola, le riviste specializzate per avere conferme. Mancano dati pubblici nazionali, ma il fenomeno c’è ed è pericolosissimo per il futuro del paese. Prendiamo da La Repubblica: “ La Comunità di Sant’Egidio, dopo aver ascoltato 2.799 ragazzi delle sue “scuole di pace”, centri di recupero pomeridiani per studenti delle elementari e delle medie organizzati in ventitré città, ha certificato che a settembre 2020, ripartenza del secondo anno pandemico, il 4 per cento dei bambini-adolescenti non era tornato a scuola. Sono 160 mila alunni su 4 milioni. E il 20 per cento, qui arriviamo a 800 mila scolari in numero assoluto, aveva accumulato troppi giorni di assenza.” Ancora. Un’indagine Ipsos per conto di Save the children aveva già evidenziato che, nel 28 per cento delle classi superiori, ogni studente aveva avvistato – da marzo 2020 a gennaio 2021 – l’addio di almeno un compagno. Qui, i ragazzi arresi, sono altri 34mila. Basta sommare per raggiungere cifre che devono far scattare l’allarme.

Possiamo fare tutte le considerazioni che vogliamo, elencare mille ragioni. Resta il dato fondamentale. Il Covid rischia di prendere l’Italia alle spalle, infliggendo ferite di cui nemmeno ci accorgiamo. Quando scatterà, se scatterà, l’operazione recupero? La paura del contagio, le difficoltà di studiare online, la povertà e l’isolamento hanno inferto ferite mortali.. Una cattiva connessione? L’impossibilità di reggere la DAD per due-tre figli? O i problemi di chi non ha retto lo stop and go, l’apri e chiudi della classe, l’assenza di continuità e certezze? Tutto insieme. L’Italia, dato fermo al 2019, viaggiava su una percentuale di abbandono scolastico del 13,5 per cento, in forte miglioramento nelle ultime stagioni, ma in ritardo sulla media europea (10 per cento). Il problema è che le 30-34 settimane di lockdown scolastico a variabilità regionale – ci sono primarie che in Campania hanno fatto 36 giorni di presenza in tutto – rischiano di rimandare indietro gli scolari e la scolarità italiana. Solo lungo il percorso degli ultimi cinque anni di superiori, d’altro canto, si sono persi in 160.000. Il tasso di dispersione, tenendo conto degli ultimi dati, arriva al 27 per cento. Si torna al livello di sette anni fa.

Sono stati commessi errori enormi di valutazione, evidentemente. La pandemia, le indicazioni rigidissime degli esperti hanno impedito di procedere con razionalità, di pensare alle conseguenze. C’è stata anche tanta presunzione, tanta superficialità. Non si sapeva che studiare da casa con le tecnologie moderne avrebbe tagliato fuori un sacco di gente, avrebbe messo in scacco il sistema? Non si sapeva che in alcune zone non sarebbe stato possibile, che una fetta di famiglie e di studenti già fragili sarebbero stati compromessi? E adesso? Qualcuno sta pensando sul serio di rimediare?

Ti potrebbero interessare anche: