ASL ROMA 3/ Aperto al CPO di Ostia un ambulatorio fisiatrico per pazienti long covid

Dal giorno 21.05.2021 è aperto presso il CPO un ambulatorio fisiatrico per pazienti long covid e relativo trattamento riguardante il recupero muscolare e respiratorio. La valutazione dello specialista fisiatra definirà il livello di fragilità e le necessità funzionali che il malato ha in quel momento, dipendenti dagli organi colpiti dall’infezione e dalle complicanze intercorse. Lo specialista fisiatra proporrà un piano di lavoro, da svolgere in ambulatorio, al fine di fronteggiare le manifestazioni motorie e respiratorie residue :

· La ridotta funzionalità respiratoria da danno polmonare

· Il decondizionamento generale muscolare da disuso e da prolungato allettamento (difficoltà nelle attività di vita quotidiana come vestirsi, alimentarsi, camminare)

· riduzione della massa muscolare e sarcopenia (perdita di peso patologica)

· deficit della sfera cognitiva ed emotiva per il prolungato isolamento e la perdita delle relazioni con i familiari (difficoltà attentive, insicurezza, ansia, depressione)

Il percorso riabilitativo prevederà:

· sedute di riabilitazione respiratoria: esecuzione di semplici esercizi per il diaframma e per i muscoli intercostali con minimo sforzo, volti a ridurre la gravità dell’affanno respiratorio

· sedute di riabilitazione motoria: esercizi di ricondizionamento allo sforzo allo scopo di migliorare forza e resistenza muscolare e di gestire il dolore per un complessivo miglioramento fisico

· terapia occupazionale per imparare a gestire in piena autonomia il recupero fisico e psichico e per aiutare a ritrovare confidenza con le attività di vita quotidiana

Per accedere all’ambulatorio il venerdì mattina sarà necessaria una ricetta del medico curante o dello specialista per visita fisiatrica long covid, da prenotare al CUP aziendale.

Non è un ambulatorio internistico ma solo riabilitativo. I pazienti poi verranno presi in carico dal servizio di fisoterapia del CPO.

Ti potrebbero interessare anche: