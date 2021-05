Dalla Camera di Commercio 100 borse di studio per studenti in difficoltà causa Covid

Tagliavanti: “L’obiettivo del bando è quello di sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle categorie sociali più fragili”

Cento borse di studio per sostenere gli studenti che si trovano in condizioni economiche disagiate a causa della pandemia. Questa l’essenza del bando varato dalla Camera di Commercio di Roma che prevede, nello specifico, l’assegnazione di 50 borse di studio per studenti universitari, iscritti o immatricolati all’anno accademico 2020/2021 (per un importo di 2mila euro ciascuna) e 50 borse di studio rivolte a studenti che frequentano corsi ITS (Istituti Tecnici Superiori) post diploma per l’anno 2020/2021 (per un importo di 800 euro ciascuna).

Il bando si rivolge agli studenti universitari e degli ITS, comunque sotto i 30 anni, che si trovano in condizioni di difficoltà economica dovuta all’emergenza epidemiologica e tale da compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi, a causa di una delle seguenti circostanze: 1) perdita o sospensione dell’attività lavorativa di uno dei genitori, nel corso del 2020; 2) perdita di fatturato (nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente) dell’attività lavorativa del genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale; 3) decesso di un genitore a causa del Covid-19, lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale.

“L’obiettivo di questo bando – spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – è quello di sostenere la continuità negli studi delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle categorie sociali più fragili, alleviando il carico economico delle famiglie le cui difficoltà causate dall’emergenza sanitaria rischiano di riflettersi sulla scelta del percorso formativo di questi ragazzi e, in alcuni casi, persino di comprometterlo. Il Paese in generale e le nostre aziende in particolare, hanno assoluto bisogno di giovani preparati e formati adeguatamente. Hanno bisogno di occupazione qualificata, con competenze moderne, perché in un mondo globalizzato – conclude Tagliavanti – questi fattori sono fondamentali per consentire alle imprese, soprattutto a quelle di piccole e piccolissime dimensioni di continuare a essere competitive”.

Le domande vanno inviate, secondo un modello appositamente predisposto, entro il 29 ottobre 2021.

Ulteriori informazioni utili relative al bando sono consultabili sul sito della Camera di Commercio di Roma, all’indirizzo www.rm.camcom.it.

