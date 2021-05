Il sindaco dimissionario di Foggia arrestato per corruzione

Il sindaco dimissionario di Foggia, Franco Landella (Lega), è stato arrestato e messo ai domiciliari dagli agenti della squadra mobile con le accuse di corruzione e tentata concussione. Nell’ambito della stessa inchiesta sono state raggiunte da misure cautelari altre quattro persone, tra cui la moglie di Landella, Daniela di Donna, dipendente comunale, che è stata sospesa dai pubblici uffici. Il botto era nell’aria e non solo a seguito delle vicende giudiziarie che avevano interessato il già presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Leonardo Iaccarrino e il consiglire Antonio Capotosto (Udc).

L’intera situazione amministrativa foggiana era da tempo ‘sub judice’ e con l’arrivo degli ispettori del Ministero degli Interni e la prospettiva del probabile scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale del capoluogo dauno, i tentativi di gioco d’anticipo hanno cominciato a moltiplicarsi: a partire dalle dimissioni del Sindaco – praticamente ‘imposte’ dal partito – e dalla richiesta di trasferimento d’ufficio della moglie dello stesso Franco Landella, funzionario dirigente del Comune, per allontanarsi dal gabinetto del Primo Cittadino.

