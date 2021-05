Playoff di Serie B: Monza e Lecce ko, la finale è Cittadella-Venezia

Cittadella e Venezia si giocheranno in finale l’ultima promozione in Serie A, sperando di affiancare Empoli e Salernitana. E’ il verdetto del ritorno delle semifinali dei Playoff disputate oggi.Il Lecce, che all’andata era stato sconfitto 2-1, non è riuscito ad andare oltre l’1-1 (decisivo un errore dal dischetto di Mancosu), mentre il Monza si è fermato al 2-0 contro il Cittadella, dopo che all’andata aveva perso 3-0. Ai brianzoli non è riuscita l’impresa. E’ così è il Cittadella ad approdare alla finale contro il Venezia. I padroni di casa hanno provato a recuperare il 3-0 dell’andata, ma il gol di Balotelli e il raddoppio di D’Alessandro nella ripresa non bastano. Il Monza dell’ad Galliani e del patron Berlusconi si deve arrendere, troppo difficile recuperare il 3-0 anche se, sul finale, è andato vicino all’impresa. Il Cittadella, stringendo i denti fino al 94′, si tiene stretto il prezioso vantaggio dell’andata e può continuare a sognare. Delusione sul volto dei giocatori brianzoli, che avevano come obiettivo la Serie A fin da inizio campionato, gioia e speranza nel clan del Cittadella che proverà a prendersi la rivincita dopo la finale del 2019. Cittadella-Venezia si giocherà domenica prossima alle 21,15, il ritorno sulle rive della laguna è programmato per giovedì 27 maggio alle 21,30.

