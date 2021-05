Gli Europei di calcio e Lazio sociale… un confronto d’insieme

Lunedì, 24 maggio alle ore 20,30, Lazio Sociale, sul proprio Canale YouTube, manderà in onda una puntata speciale sulla storia degli Europei di calcio verso Euro2021. Tre cultori del “pallone” dialogheranno, raccontando aneddoti, storie, curiosità dal 1960 ad oggi. In campo un tridente inedito ci accompagnerà nel tempo, regalandoci in 40 minuti l’album dei ricordi della manifestazione calcistica continentale.

Paolo Dentice, ingegnere, noto nella Capitale come il giornalista che ha raccontato in diretta sia l’epopea della Roma di Liedholm e Falcao, sia la Lazio di Giordano e Fascetti. Giovanni Di Giorgi, editore della Lab DFG, casa editrice dedicata allo sport, che sta pubblicando una collana proprio sulla Nazionale Italiana di calcio. A muovere il confronto Nicola Tavoletta, Dirigente del Terzo Settore, ma opinionista ed editorialista su numerose testate giornalistiche.

Sarà una puntata da non perdere verso Euro2020, sia per gli appassionati, ma anche per i curiosi.

