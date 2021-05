Licenziamenti e appalti, il difficile slalom di Draghi

Che si fa con il dl sui licenziamenti? Chissà come se la sarebbe cavata Giuseppe Conte in questo frangente, con la grana di un provvedimento fortemente divisivo sul piano politico, economico e sociale. Avrebbe preso tempo per poi cedere, dicono gli analisti. Mario Draghi invece è andato giù duro, ha ignorato tensioni e divisioni nel governo, ha inventato una mediazione che gli consentisse di superare il giro di boa e si è preso sulle spalle la reazione negativa dei sindacati, che agitano lo spettrodei 577mila posti a rischio. Dunque niente proroga del blocco dei licenziamenti ad agosto ma cassa scontata fino alla fine dell’anno per la grande industria: nonostante il muro dei sindacati che paventano più di mezzo milione di posti a rischio e i distinguo all’interno dello stesso esecutivo, con i capi delegazione di Leu e 5S che si schierano con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il presidente del Consiglio mette l’Italia in linea con gli altri Paesi europei. La conseguenza è una correzione delle norme approvate giovedì scorso in Consiglio dei ministri e tira dritto. Il presidente coglie l’attimo e firma. C’è una polemica di sfondo tra il ministro Orlando e la Confindustria ma Supermario fa spallucce e non si volta nemmeno indietro a guardare.

Il decreto non contiene più la proroga al 28 agosto del divieto di licenziare per chi abbia preso la cassa Covid fino a giugno L’intervento è in linea con tutti gli altri Paesi Ue e prevede sia garantita la Cig gratuita anche dopo il 1 luglio in cambio dell’impegno di non licenziare . Una mediazione sul filo del rasoio, niente più divieto assoluto, ma anche un forte incentivo a tenere i lavoratori. Gli imprenditori mugugnano, i sindacati sono sul piede di guerra e pronti alla piazza. Per loro c’è stato un cedimento nei confronti delle imprese (che già hanno ricevuto «il 74%» delle risorse stanziate nell’anno del Covid), e la soluzione “debole” che il premier si è inventato non saprà arginare uno tsunami sociale e occupazionale. Ma non è più tempo di grandi mobilitazioni né di conflitti che distraggano il manovratore dal suo obiettivo di fondo. Mario Draghi ha già mentalmente archiviato la questione ed è già su altro, nella fattispecie su semplificazioni e appalti, fondamentali per portare a compimento la complicata manovra del recovery fund. Anche in questo caso le norme in gioco sono contestate sia dai sindacati che da una parte della maggioranza. Per il premier non sarà facile dribblare le contestazioni e procedere. Ma certamente aveva messo in conto tutto questo quando ha accettato l’incarico di salvatore della Patria

