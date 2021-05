Il Venezia torna in Serie A



Dopo 19 anni il Venezia torna in Serie A battendo il Cittadella al termine dello spareggio che lo ha visto pareggiare al ’92 al Pier Luigi Penzo di S.Elena dopo una partita giocvata per 60 minuti in dieci. Una vittoria conquistata con i denti, dopo la vittoria per 1-0 nel primo incontro a Cittadella. Il gol definitvo è stato segnato in pieno recupero dal “doge” Bocalon, idolo dei tifosi lagunari. L’allenatore Zanetti, veneziano di 38 anni, ha fatto il miracolo. Ora il Venezia è promossoion Serie A e per la città lagunare è un successo dal valore enorme sia sul piano sportivo che economico.Un successo meritato.

