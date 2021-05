ASL ROMA4/ Covid, migliora la situazione al San Paolo: si lavora per la chiusura del reparto

L’ospedale San Paolo sta lavorando per tornare alla normalità. In calo i ricoveri nella medicina covid e l’azienda sanitaria locale ha avviato il percorso che porterà alla chiusura del reparto.

La situazione è in netto miglioramento rispetto alle scorse settimane con un aumento dei posti letto liberi, sono 17 quelli occupati a fronte dei 30 su 30 disponibili dell’ultimo periodo. Un calo della pressione che permette di guardare all’immediato futuro. Ci vorrà ancora del tempo ma in ospedale si registra un minor numero di accessi di pazienti covid positivi in ospedale e, di conseguenza, di ricoveri nel reparto dedicato.

Mentre si attende che i pazienti si stabilizzino in modo da poter essere dimessi i nuovi ricoveri vengono inviati a Roma grazie alla collaborazione della rete covid regionale. Una volta chiuso il reparto sarà necessaria una sanificazione e poi si dovrebbero poter riaprire e ripristinare i vari reparti. Nei giorni scorsi era stata confermata, ad esempio, l’intenzione di riaprire quello di pediatria con il nuovo primario che prenderà servizio a giugno.

«Stiamo lavorando al massimo – ha detto il direttore sanitario del polo ospedaliero della Asl Roma 4 Antonio Carbone – per tornare alla piena normalità con la collaborazione della direzione strategica aziendale».

CAMPAGNA VACCINALE – L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato ha annunciato i prossimi passi. Oggi c’è stata l’apertura per la fascia di età 40-43 anni (1978-1981).

Da giovedì gli studenti maturandi potranno prenotare la vaccinazione con il siero Pfizer. Le somministrazioni verranno garantite dal 1° giugno al 3 giugno presso il punto vaccinale di piazza Verdi e quello dell’ospedale San Paolo.

Altra grande novità è che da mercoledì 2 a sabato 5 giugno si terrà un Open week Astrazeneca con ticket virtuale. Per la vaccinazione sarà necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Nei prossimi giorni saranno disponibili tutte le informazioni sulle modalità e sui punti di somministrazione.

