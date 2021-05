“Coraggio Italia”, ma il Paese ne ha bisogno? La scommessa Brugnaro-Toti

Nasce ‘Coraggio Italia’, il progetto politico di Luigi Brugnaro con il coinvolgimento di ‘Cambiamo!’ di Giovanni Toti. Non è una proposta, una ipotesi di lavoro, una provocazione: è stato costituito con atto notarile un comitato promotore, con dentro il gruppo di parlamentari che fanno capo al sindaco di Venezia e i deputati e senatori ‘totiani’. L’organismo lavorerà nell’arco di 60 giorni alla nascita di un “nuovo movimento politico denominato ‘Coraggio Italia’. Pare possa contare su25 deputati ed è pronto a formalizzare il gruppo parlamentare autonomo alla Camera. Nel dettaglio, dei 25 deputati, 12 sono di Forza Italia, 4 ex M5S e un leghista, che si sommano agli otto di ‘Cambiamo’, visto che due ‘totiani’, i giovani bergamaschi Stefano Benigni e Alessandro Sorte sono dati in uscita verso Fdi e sarebbero ancora in stand by.Al Senat o, invece, il sindaco di Venezia si ferma a quota sette: i sei di ‘Idea-Cambiamo’ del Misto (Paolo Romani, Gaetano Quagliariello, Maria Rosaria Rossi, Massimo Berutti, Raffaele Fantetti e Marinella Pacifico) più la new entry, l’azzurro Sandro Biasotti. Ecco i dodici deputati forzisti che hanno detto addio a Silvio Berlusconi: Marco Marin, Stefano Mugnai, Michaela Biancofiore, Matteo Dall’Osso, Maurizio D’Ettore, Guido Germano Pettarin, Cosimo Sibilia, Elisabetta Ripani, Simona Vietina, Fitzgerald Nissoli Fucsia e Maria Teresa Baldini. Avrebbe aderito anche l’azzurro Raffaele Baratto, assente per motivi di salute (ha inviato una delega per farsi rappresentare). A completare la pattuglia a Montecitorio sono i ‘totiani’ Daniela Ruffino, Guido Della Frera, Osvaldo Napoli, Giorgio Silli, Manuela Gagliardi e Claudio Pedrazzini, più Gianluca Rospi e Fabiola Bologna di ‘Popolo Protagonista’. Sono passati con l’imprenditore veneto quattro del mondo pentastellato (la grillina Martina Parisse e tre ex M5S Fabio Berardini, Carlo De Girolamo e Marco Rizzone) e un solo leghista, Tiziana Piccolo. Tutto chiaro, trasparente. Niente dietro le quinte o manovre di intossicazione, pare. Il simbolo, che verrà ufficializzato domani alla stampa, è un cerchio con il tricolore in alto e al centro la scritta in bianco ‘Coraggio Italia’ su sfondo fucsia. Oltre a deputati e senatori, hanno aderito al progetto di Brugnaro e Toti altre 12 persone, tra cui il consigliere regionale del Lazio, il ‘totiano’ Adriano Palozzi e l’ex europarlamentare azzurra Barbara Matera .

Il Comitato promotore ha quattro capi delegazione: Brugnaro, Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello. Sono previste due commissioni: una per la redazione dello statuto e dell’atto costitutivo, l’altra per la redazione della carta dei valori, del programma e del codice etico. I quattro capi delegazione, che faranno parte di entrambe, nomineranno ciascuno tre membri per ognuna delle tre commissioni (che saranno quindi composte da 16 persone).

Alla fine si contano come new entry ben 12 esponenti forzisti (di cui un senatore) per la Camera, mentre al Senato entra lo storico azzurro genovese Sandro Biasotti. Pallottoliere alla mano, Brugnaro fa il pienone dentro Forza Italia. Non è proprio un’Opa, ma poco ci manca. E scatta l’allarme rosso ad Arcore. La moral suasion dei vertici azzurri, a cominciare da Silvio Berlusconi, non è servita ad evitare la ‘fuga’ di 12 forzisti. Si rischia il ‘tana libera tutti’ per il ‘dopo Silvio’ e il timore fondato è che altri nei prossimi giorni possano andar via. Con le defezioni di oggi, il gruppo azzurro alla Camera guidato da Roberto Occhiuto si restringe (meno 11), passando da 89 (da poco è ‘rientrata’ Renata Polverini) a 78 unità. Il patron di ‘Umana’ apre la corsa al centro e lancia la sfida a Matteo Renzi e chi, come Carlo Calenda, pure viene indicato come possibile catalizzatore dei moderati in cerca di un’identità. Al paese serve una buona dose di coraggio e di ottimismo. Basta Brugnaro?

