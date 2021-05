Ufficiale, la “Freccia”ferma a Orte Dal 13 giugno due treni al giorno



DALLA TUSCIA/ Il progetto presentato dall’amministratore delegato di Trenitalia CorradI. La nuova fermata rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutta la provincia di Viterbo, favorendo il processo di rilancio dell’economia locale e del settore turistico

di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Dalla prossima estate anche Orte avrà la sua fermata nel circuito dell’Alta Velocità. Saranno due i treni Frecciarossa, che collegheranno ogni giorno il comune del Viterbese alle principali città italiane. Come specificato da Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, si comincerà il 13 giugno con due treni al giorno: uno con direzione Torino e l’altro proveniente da Milano, con direzione Roma. Alla presentazione del progetto nella Sala Auditorium di Villa Patrizi, sede centrale di FS, hanno partecipato Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria. Corradi ha evidenziato come la nuova fermata dell’Alta Velocità ad Orte rientra in un nuovo modello di Alta Velocità ferroviaria che risponde alle rinnovate esigenze di spostamento delle persone a seguito della pandemia. Il modello di offerta delle Frecciarossa, come ha sottolineato Corradi, prevede collegamenti non solo da e per i grandi centri, ma anche verso quelli medio-piccoli con la creazione di aree urbane più estese. La nuova fermata Alta Velocità di Orte rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutta la provincia di Viterbo, favorendo il processo di rilancio dell’economia locale e del settore turistico della Tuscia e più in generale di tutto il Lazio.

Grazie alla sua posizione al confine con l’Umbria, Orte diventerà un perfetto catalizzatore della rete ferroviaria limitrofa, permettendo di intercettare flussi di viaggiatori da altre realtà come Terni, Orvieto e Spoleto, modello già sperimentato con successo in città laziali come Frosinone e Cassino, inserite dalla scorsa estate nel circuito AV. Corradi ha sottolineato come Trenitalia abbia investito 1 miliardo e mezzo di investimenti, di cui 1 miliardo di materiale rotabile nuovo. Sono già 10 i nuovi treni in circolazione nella Regione, una flotta che si arricchirà di altri 62 nuovi treni, abbassando l’età media dei convogli a 6 anni e rinnovando completamente il parco mezzi. Il collegamento giornaliero in Frecciarossa da e per Orte sarà una delle novità dell’orario estivo di Trenitalia e permetterà di raggiungere con maggiore facilità le grandi città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Con l’arrivo dell’estate l’offerta è destinata ad allargarsi con nuovi treni che raggiungeranno le località di mare e di montagna, favorendo gli spostamenti a sostegno del turismo nazionale.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha definito Orte un centro nevralgico di interscambio, che permetterà di raggiungere a 3 ore e 10 minuti Milano e Torino. “Per noi oggi è sicuramente un risultato importante che cerchiamo di incrementare con un risparmio di tempo che fa uscire l’Umbria dall’isolamento in cui è stata per troppo tempo”. Ha poi ringraziato della collaborazione la Regione Lazio ed ha aggiunto: “L’Italia centrale deve fare squadra”.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha anche ricordato come la Regione sia impegnata sul completamento della Orte- Civitavecchia che collegherà il porto croceristico. L’Alta Velocità ad Orte poi farà diminuire molto il traffico su gomma verso la capitale. Per Zingaretti si tratta di un “contributo in linea con il modello di sviluppo italiano, ovvero la green economy e la competitività del territorio. “Stiamo lavorando – ha rimarcato – per fare un sistema tra l’Italia dei due mari, che non si è mai pensata insieme. L’8 giugno ci incontreremo con le 5 regioni centrali per questo progetto che parla di sviluppo”. Tra i progetti in cantiere, Zingaretti ha parlato anche della chiusura dell’anello ferroviario della capitale.

L’on Mauro Rotelli di Fdi ha così commentato: “Se si vuole lavorare per il territorio, non esiste né maggioranza né opposizione ma la sola volontà di fare. Quindi grazie a tutti coloro e sono veramente tante persone, che dentro e fuori le istituzioni, in primis nei due enti regionali Lazio e Umbria, negli altri Enti Locali, in Trenitalia hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, che ora abbiamo il dovere di difendere e consolidare”. La notizia è stata accolta con entusiasmo da parte dell’assessore al Turismo di Viterbo, Marco De Carolis (FdI), che ha commentato l’inaugurazione come: “un risultato straordinario per la Tuscia e per Viterbo”. “Ora – ha spiegato – sta a noi valorizzarlo fino in fondo”.

