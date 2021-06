L’illusione di ricominciare come se non fosse successo niente

Per gli esperti che ci hanno pilotato in questi mesi nelle acque agitate della pandemia, per i politici che hanno fatto e disfatto in termini di misure, divieti, suggerimenti e che ora spingono in modo quasi ossessivo per vaccinare grandi e bambini sembra tutto così semplice, dal giorno x si può fare questo, dal giorno ypsilon quest’altro, ma a tavola solo in quattro, mi raccomando… In parole povere per loro basta premere un tasto e tutto si resetta, tutto torna come prima o quasi. Il paese si rilancia, scopre nuove e impensate prospettive di crescita, tutto riapre, si riprende con soddisfazione il caffè al bancone e si può stare a spasso fino all’alba. Entusiasmo alle stelle, una liberazione, tavolini fuori ovunque, tutti di corsa per ritrovare forma e colore in vista delle vacanze. Sperando che non ci siano imprevisti, naturalmente.

Ma non è tutto così semplice. Anzi. Quella di poter ricominciare come se non fosse successo niente, riprendendo da dove tutto si era interrotto rischia di essere una illusione, una pericolosa illusione. Nulla è più come prima, sono cambiati gli scenari, sono cambiate le persone, gli equilibri familiari, le abitudini, gli schemi del lavoro e quelli del tempo libero. Una buona fetta di italiani ha bruciato risorse importanti, in tanti hanno chiuso attività, in tanti hanno perso il lavoro. Dunque non facciamoci convincere dagli appelli e dai proclami, vaccino o non vaccino, tutti quei tavolini piazzati nelle strade e nelle piazze, improvvisamente pieni, fanno allegria, rappresentano il legittimo sfogo di chi ha dovuto rinunciare per troppo tempo alla socialità. Ma non bastano. La lunga pandemia ha cambiato prospettive di vita e di lavoro, ha cambiato strategie di mercato. Tutta colpa dei talebani del Covid, di chi ha gestito l’emergenza sanitaria e non quella sociale, politica ed economica? Non del tutto, anche se delle obiettive responsabilità sono innegabili. Sono saltati i nervi a più di una generazione, una fetta consistente di popolazione si trova ad aver fare con qualche problema di salute mentale (il che non significa impazzimenti, ma problemi di relazione e di equilibrio psicologico); il trauma per bambini e adolescenti c’è stato e si valuterà nel tempo, ma i milioni di studenti che non sono andati regolarmente a scuola, che non hanno coltivato con regolarità abitudini sportive e di divertimento, come verranno recuperati? E le centinaia di migliaia di giovani che ci siamo persi, che hanno abbandonato la scuola? E i loro genitori, magari in affanno con lo smart working o con imprese in difficoltà? Ed è un caso che molte delle attività che stanno riprendendo, nel commercio, nella ristorazione, nell’accoglienza non ritrovino più i loro ex dipendenti e siano a caccia di personale? C’è indubbiamente una Italia da ricostruire, da ricucire, da rieducare. I governanti ne saranno capaci? Ragionare per schemi fissi è fin troppo facile, ragionare sulle teste della gente, sui sentimenti, sugli umori molto meno.

Ti potrebbero interessare anche: